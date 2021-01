B: Update zur Demo Lockdown Capitalism! Corona ist das Virus – Kapitalismus die Pandemie

Wen ihr bspw. wollt, das am Rand der Demo Flyer verteilt werden, um Inhalte vermitteln zu können, dann verlasst euch nicht auf andere oder setzt voraus, das es Person/Gruppe „XY“ eh machen wird. sondern organisiert Flyer und verteilt diese. Im großen und ganzen wünschen wir uns eine kraftvolle, lautstarke und insbesondere inhaltlich starke Demo, die auch für verschieden Aktionsformen Platz bietet. Uns ist wichtig, an diesem Tag linke, linksradikale und anti-autoritäre Positionen gegen die staatliche Verwaltung der Covid19-Pandemie, Corona-Leugner*innen, Rassist*innen und Faschist*innen und für Selbstorganisierung und Solidarität zu vermitteln und auf die Straße zu tragen.

Wir weisen an dieser Stelle explizit darauf hin, das wir keine Fahnen und Transparente von Parteien auf der Demo sehen möchten und diese auch nicht akzeptieren werden. Das gilt auch für Fahnen und Transparente von Jugendverbänden der Parteien und/oder Nationalfahnen. Die Demo ist angemeldet und wird über einen Lautsprecher wagen verfügen, den wir jedoch nur für die Auftakt-, Zwischen- und Endkundgebungen nutzen werden. Achtet bitte während der Demo auf den Mindestabstand und tragt Mund- und Nasenschutz. Hierbei kann es, nicht „nur“ ufgrund der grassierenden Pandemie und des kalten Wetters, sondern auch aufgrund der Überwachungsmaßnahmen des Staates von Vorteil sein, eine Atemschutzmaske und/oder" ein Tuch über Mund und Nase zu ziehen.

Route der Demo:

Start: 15Uhr! Vor der JVA-Moabit (Alt Moabit)- Rathenowerstraße-Turmstraße-Lübeckerstraße-Birkenstraße-Putlitzstraße-Pulitzbrücke-Förerbrücke-Torfstraße-Sprengelstraße-Sparrstraße-Lynarstraße-Müllerstraße-Leopoldplatz-Schulstraße-Prinz Eugenstraße-Adolfstraße-Gerichtsstraße-Nettelbeckplatz-Ende

Aufrufe, Texte, Material und Mobi

Aufruf des Bündnisses: https://lockdowncapitalism.noblogs.org/aktuelles/ || Unabhängiger Aufruf zu „Corona ist das Virus – Kapitalismus die Pandemie“ || https://kontrapolis.info/1714/ Auf dem Blog: https://lockdowncapitalism.noblogs.org findet ihr Texte zu Kapitalismus. Rassismus. Patriarchat, Repression, Sozialer Vereinsamung, Gesundheitssystem, Digitalisierung und Faschismus in der Corona-Pandemie sowie Material zur Demo und Termine zu den selbstorganiserten Flohmärkten. In Teilen von Kreuzberg, Neukölln, Moabit und Wedding wurde bereits für die Demo geflyert, plakatiert und Transparente gehangen. Wen ihr euch an der Mobilisierung beteiligen möchtet findet ihr ab morgen farbige und zum Teil mehrsprachige Plakate in folgenden Locations und Läden:

Buchhandlung „Schwarze Risse“ | Mehrighof | Gneisenaustr. 2A | Kreuzberg 61 |

Mo - Fr 10.00 - 19.00 Uhr | Sa 11.00 - 15.00 Uhr

Buchhandlung „oh21“ | Oranienstraße 21 | Kreuzberg 36 |

Mo – Fr 10.00 -19.00 Uhr | Sa 10.00 – 16.00 Uhr

Hausprojekt „Rigaer94“ | Kadterschmiede | Rigaerstraße 94 | Friedrichshain |

Bereits fünf Tage vor unserer Demo am 23.01. in Berlin findet am 17. Januar die Demo: „Streiken. Besetzen, Enteignen-Gemeinsam auf die Straße für eine solidarische Antwort auf die Corona-Krise“ in Hamburg statt. Wir schicken kämpferische und solidarische Grüße an die Menschen in Hamburg und betrachten die aktuellen bundesweiten Demos und Diskussionen als erste Versuche, der staatlichen Verwaltung der Corona-Krise eine antifaschistische & antikapitalistische Alternative entgegen zu setzen. Unter anderem an dieser Stelle erscheint in der Woche vor der Demonstration in Berlin ein weiterer Update-Artikel zum Stand der Vorbereitung, dem Ablauf und der Mobi zum 23.01.in Moabit.

Stay Tuned! Lockdown Capitalism! Für ein besseres Morgen!