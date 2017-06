FREE MUMIA – things are moving

Hier sind einige Fotos von dem Protest und einer anschließenden Demonstration durch Philadelphias Stadtzentrum zu sehen: https://www.flickr.com/photos/109799466@N06/albums/72157681398355714

Ein Richter hatte die Staatsanwaltschaft Anfang Mai 2017 dazu verurteilt, ihren gesamten Aktenbestand zu Mumia auszuhändigen, um untersuchen zu können, inwieweit der ehemals Stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Ron Castille in den 1980er Jahren an der Verurteilung von Abu-Jamal beteiligt war. Ab 1994 war Castille dann Richter am Pennsylvania Supreme Court und mehrfach aktiv daran beteiligt, Mumias Berufunfsanträge abzulehnen.

In einem ähnlichen Fall des Todestraktgefangenen Terrence "Butter" Williams hatte der US Supreme Court 2016 einen Interessenskonflikt ausgemacht und ein neues Verfahren angeordnet. Wie im Williams-Fall belegt steht der langjährige Fraternal Order of Police (FOP)-Kandidat Ron Castille auch in anderen Fällen unter Verdacht, seine richterliche

Macht zur Rechtsbeugung genutzt zu haben, z.B. auch im Fall von Mumia Abu-Jamal.

Im günstigsten Fall könnte diese Untersuchung Mumia Abu-Jamals Berufungsverfahren neu eröffnen. Damit wäre nach Jahren der Blockadehaltung bundesstaatlicher als auch föderaler Justiz in den USA der Weg für Mumias Freilassung wieder offen.

Am vergangenen Dienstag, dem 30. Mai 2017 lief nun die Übergabefrist ab. Ob die Staatsanwaltschaft die Akten tatsächlich und VOLLSTÄNDIG übergeben hat, wissen wir derzeit noch nicht, werden aber informieren, sobald es bekannt ist. In Paris und Frankfurt Am Main werden Unterstützer*innen von Mumia in den nächsten Tagen ebenfalls Kundgebungen vor den konsularischen Einrichtungen der USA durchführen.

Das bundesweite FREE MUMIA Netzwerk ruft in diesem Zusammenhang mit der Roten Hilfe zu Spenden auf, um der Verteidigung in den USA zu helfen.

Mumia Abu-Jamal selbst hat am vergangenen Sonntag (28. Mai 2017) ein sehr erfreuliches Update zu seiner Gesundheitssituation gegeben. Er berichtete auf Prison Radio, dass er nach seiner vor ca. sechs Wochen begonnen Behandlung inzwischen frei von Hepatitis-C sei. Zwar habe er bereits eine Leberzirrhose durch die verzögerte Behandlung der Gefängnisbehörde davon getragen, aber er sei sich sicher, dass er auch diese Hürde mithilfe der Solidaritätsbewegung nehmen werde: „Health News“ (audio, 2:40 ninutes by Mumia Abu-Jamal)

Pennsylvanias Gouverneur Tom Wolf verfügte darüber hinaus Ende Mai 2017, dass alle Gefangenen des Bundesstaates, die im gleichen Krankheitsstadium wie Mumia sind, ebenfalls mit dem extrem teuren Medikament behandelt werden. Die Anti-Knast-Bewegung in Pennsylvania hat damit zusammen mit den kämpfenden Gefangenen erstaunliches gegen die profitorientierte Gefängnisindustrie erreicht.