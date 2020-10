Farbbomben auf Bullen-Neubau in Dornbirn

Wir wollen damit unserer Wut über die Räumung der Liebig34 Ausdruck verleihen.

They can evict a house, but not a movement.

Wir sehen die Bullen immer als legitimes Ziel an.

Den sie sind es die rassitische Kontrollen durchführen, Gefangene in brennenden Zellen verrecken lassen, mit Knüppeln und Pfefferspray gegen Demonstrant*innen vorgehen, rechtsextreme Netzwerke in den eigenen Reihen unterstützen/ignorieren.

Und sie sind es auch die die kapitalistischen Interessen der Eigentümer*innen gegen die Bewohner*innen durchsetzen.

Wir grüßen alle Gefährt*innen die tagtäglich rebellieren und weiter für eine freie solidarische Gesellschaft kämpfen.

Ganz besonders grüßen wir "die 3 von der Parkbank" und wünschen ihnen viel Kraft bei der anstehenden Urteilsverkündung.

Für den Feminismus.

Für die Anarchie.