Raus aus der Deckung ab in die Offensive! Interkiezionale Solidarität mit der L34

Wir sind wütend! Wir wurden angegriffen! Wir wollen das nicht weiter hinnehmen, wir gehen in die Offensive. Die Räumung der Liebig34 hat wieder einmal gezeigt, dass das Interesse des Staates an der Vermögensvermehrung von Immobilienunternehmen größer, als das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und alternativen Lebens ist. Wir finden das falsch. Wir wehren uns gegen den Ausverkauf unsere Kieze , gegen die Ökonomisierung unserer Lebensgestaltung, gegen Leerstand und Luxussanierung. Wir wollen einen neuen Anstoß für einen aktiven Widerstand aus unseren Kiezen geben. Von Dresden nach Berlin - interkiezionale Solidarität. Getroffen hat es diesmal einen, gemeint sind sie alle, wir haben gerade erst angefangen - Dresden wird brennen!

Deshalb sind wir in den vergangen Nächten aktiv geworden. Dabei haben wir die castello immobilien & vermögen AG an ihrer Bürovilla in der Léon-Pohle-Straße 1, 01219 Dresden angegriffen und mit Frabe markiert. castelleo spielt bei der Zerstörung unserer Kieze in Pieschen in Löbtau und in der Leipziger Vorstadt eine tragende Rolle und ist für die aktive Gentrifizierung durch Luxusneubauten verantwortlich.