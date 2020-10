Aktuelles aus der FREE MUMIA Bewegung

Noelle Hanrahan von Prison Radio (dort wird Mumias podcast veröffentlicht) fasste im September die verschiedenen Interessenslagen zusammen, die derzeit hinter den Bemühungen der Fraternal Order of Police (FOP) stehen, Mumia Abu-Jamals Revisionsverfahren so lange wie irgend möglich vor dem Pennsylvania Supreme Court (PSC) zu blockieren. Allerdings kommt auch sie ähnlich wie Mumias Verteidigerin Judith Ritter (siehe auch FREE MUMIA September Rundbrief) zu der Einschätzung, dass das nicht mehr lange anhalten wird. Das Bundesweite FREE MUMIA Netzwerk hat diesen Text übersetzt.

Morgen, am Samstag wird der ehemalige Black Panther und Black Liberation Army Aktivist Dhouruba bin Wahad in Berlin einen auch online übertragene Vortrag über den globalen Kolonialismus und Widerstandserfahrungen halten. Da corona-bedingt nur eine begrenzte Teilnehmer*innenzahl im Veranstaltungsraum selbst möglich ist, verweisen wir auf den Internet Stream, der kurz vor Beginn hier veröffentlicht wird.

Wir freuen uns, zusammen mit Migrantifa Berlin, dem ISD Berlin und der Berliner Ortsgruppe der Roten Hilfe diese Veranstaltung zu präsentieren.

Der New Yorker Black Panther Jalil Muntaqim (Hintergrund) hat in seiner 10. Bewährungsanhörung seit 1998 endlich Freiheit zugesichert bekommen. Laut einem Beschluss des Bewährungsausschusses muss er bis spätestens 20. Oktober 2020 frei gelassen werden. Der Journalist Ed Pilkerton berichtete am 24. September ausführlich im Guardian über die Entwicklungen, die zu dieser Anordnung der Behörde führten.

Jalil Muntaqim hat 49 (!) Jahre in Haft verbracht. Er wurde 1971 für eine bewaffnete Aktion der Black Liberation Army verurteilt. Jalil hat seit längerem gravierende gesundheitliche Probleme, die in naher Zukunft hoffentlich behandelt werden können. Erst im Mai 2020 war er zusätzlich an Corona erkrankt. Er konnte glücklicherweise trotz katatstrophaler Gesundheitszustände im New Yorker Gefängniskrankenhaus überleben. Sollte es einen Spendenaufruf etc. zu seiner Unterstützung geben, werden wir diesen in einem der kommenden Rundbriefe veröffentlichen.

Teile der Broschüre zur Kritik an der Gefängnisindustrie von FREE THEM ALL Berlin aus dem Jahr 2018 sind nun auch ins portugiesische übersetzt: Indústria carcerária: A escravidão no capitalismo moderno, Parte 1 – EUA

Dieses Jahr am 9. Dezember wird sich Mumia Abu-Jamals Haft zum 39. (!) Mal jähren. Wir bereiten derzeit eine Lesung aus Mumias und Stephen Vittorias letzten beiden Büchern "MURDER INCORPORATED" in englisch mit deutscher Übersetzung für diesen Tag vor. Lesen wird Vietnam Veteran und Friedensaktivist Stephen Summers, der selbst ein Zeitzeuge der Black Power Bewegung in den USA ist. Auch hier wird es corona-bedingt nur ca. 40 Zuschauer*innenplätze geben können, weswegen wir ebenfalls einen Onlinestream vorbereiten werden. Genaueres folgt in einem späteren Rundbrief. Wer Poster und/oder Flyer für die Mobilsierung dieser Veranstaltung haben möchte, kann ich gerne melden: info@mumia-hoerbuch.de

Zum weiteren Inhalt:

1.*** Termine

2.*** Presse

3.*** Solidarität mit Gefangenen

4.*** Abschaffung der Todesstrafe - überall!

-----------------------------

1.*** Termine

Sa. 3. Oktober 2020, Berlin und Internetlivestream - 18 Uhr

Veranstaltung mit Dhouruba bin Wahad, ehemaliger Black Panther und BLA Aktivist

dt. Simultanübersetzung & Internet-Livestream

eine gemeinsame Veranstaltung von Migrantifa Berlin, ISD Berlin, Rote Hilfe Berlin / Free Mumia Berlin

Mi, 9. Dezember 2020, Berlin, Versammlungsraum Mehringhof - 19:00 Uhr

MURDER INCORPORATED - Lesung aus einer Buchreihe von Mumia Abu-Jamal & Stephen Vittoria - gelesen von Stephen Summers mit dt. Simultanübersetzung. Weitere Infos und Corona-Livestream

Der 9. Dezember ist Mumia Abu-Jamals 39. (!) Haftjahrtestag - eine gemeinsame Veranstaltung vom Buchladen Schwarze Risse & Free Mumia Berlin

Versammlungsraum Mehringhof - Gneisenaustr. 2a, 2. Hof, Aufgang 3 - 10961 Berlin-Kreuzberg - U6/7-Mehringdamm

-----------------------------

2.*** Presse

(nd) »Wir sind eine Gefängnisnation« Mumia Abu-Jamal über moderne Sklaverei in den USA, staatliche Gewalt und nutzlose Justizreformen (2.10.2020)

(The Pledge)The movement against police violence in the United States resonates with the release of Mumia (September 01, 2020)

-----------------------------

3.*** Solidarität mit Gefangenen

(Thomas Meyer-Falk) Der angehaltene Brief (25.09.2020)

(The Guardian) Former Black Panther to be released after more than 49 years in prison (24 September 24, 2020)

(de.indymedia.org) [B] Bericht mit Fotos von der Kundgebung gegen Repression (05.09.2020)

(Prison Radio) Julian Assange - 8:15 minutes audio commentary by Mumia Abu-Jamal (August 30, 2020)

(IAC) International movement demands: ‘Justice for Major Tillery! (May 26, 2020)

-----------------------------

4.*** Abschaffung der Todesstrafe - überall!

(IHfL) USA haben William LeCroy und Christopher Vialva hingerichtet (25.09.2020)

(Innocence Project) 8 Things You Need to Know About Pervis Payne Who Is Facing Execution on December 3, 2020

-----------------------------

FREE MUMIA - Free Them All!

FREE MUMIA Berlin

HdD Greifswalderstr. 4, Briefkasten 79

10405 Berlin

http://mumia-hoerbuch.de/