„auf ein- und dasselbe politische Ziel hinorierentieren – dieses Verbot abzuwehren und wenn es verhängt wird, es … zu durchbrechen“ (Min. 19:27)
Heute:
Gut 40-minutiges Interview beim Freien Senderkombinat (FSK) Hamburg
https://www.freie-radios.net/143625.
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Der bei Min. 14:34 erwähnte Text bei de.indymedia:
https://de.indymedia.org/sites/default/files/2026/07/IMK_ohne_Lesebrillen__Teil_I_u_II.pdf (das angeführte Zitat befindet sich auf S. 20)
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Das Zitat aus dem IMK-Beschluß bei Min. 15:27:
https://www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/termine/to-beschluesse/2026-06-19_DOK/Freie_Beschl%C3%Bcsse.pdf?__blob=publicationFile&v=1, S. 45, Nr. 1.
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Das bei Min. 17:11 angeführte Zitat der Bundesregierung zum Russell-Tribunal (in den 70er Jahren):
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Eyrich, ... und der Fraktion der CDU/CSU, in: Freimut Duve / Wolf-Dieter Narr (Hg.), Russell-Tribunal – pro und contra. Dokumente zu einer gefährlichen Kontroverse, Reinbek bei Hamburg, 1978, 82 - 88 (86) (das Bild zum hiesigen abstract zeigt einen Teil des Klappentextes);
https://dserver.bundestag.de/btd/08/012/0801205.pdf, 4, 3.
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Nach der Unterbrechung ab Min. 28:25 geht es ab Min. 30:26 mit dem Interview weiter.