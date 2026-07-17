„auf ein- und dasselbe politische Ziel hinorierentieren – dieses Verbot abzuwehren und wenn es verhängt wird, es … zu durchbrechen“ (Min. 19:27)

von: anonym am: 17.07.2026 - 19:53
Themen: 
Indymedia
Medien
Repression
Regionen: 
BRD
Event: 
IMK-Verbots-Drohung gegen indymedia

 

Heute:

 

Gut 40-minutiges Interview beim Freien Senderkombinat (FSK) Hamburg

 

https://www.freie-radios.net/143625.

 

 

 

 

 

webadresse: 
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