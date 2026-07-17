„auf ein- und dasselbe politische Ziel hinorierentieren – dieses Verbot abzuwehren und wenn es verhängt wird, es … zu durchbrechen“ (Min. 19:27)

https://de.indymedia.org/sites/default/files/2026/07/IMK_ohne_Lesebrillen__Teil_I_u_II.pdf (das angeführte Zitat befindet sich auf S. 20)

Das bei Min. 17:11 angeführte Zitat der Bundesregierung zum Russell-Tribunal (in den 70er Jahren):

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Eyrich, ... und der Fraktion der CDU/CSU, in: Freimut Duve / Wolf-Dieter Narr (Hg.), Russell-Tribunal – pro und contra. Dokumente zu einer gefährlichen Kontroverse, Reinbek bei Hamburg, 1978, 82 - 88 (86) (das Bild zum hiesigen abstract zeigt einen Teil des Klappentextes);

https://dserver.bundestag.de/btd/08/012/0801205.pdf, 4, 3.