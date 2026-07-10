InnenministerInnenkonferenz ohne Lesebrillen?

Quelle für das Bild zum abstract:

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Conrad_von_Soest,_'Brillenapostel'_(1403).jpg.

Der von - von Conrad von Soest gemalte - Apostel hatte seine Lesebrille nicht vergessen... -

Thesen im hiesigen Artikel:

1. Es liegt der Verdacht nahe, daß die deutschen InnenministerInnen bei ihrer jüngsten Konferenz allesamt ihre Lesebrillen zu Hause vergessen hatten.

2. Vereine und deren Medien sind nicht identisch – und die Herausgebe­rInnen-/VerlegerInnenschaft für Medien kann wechseln.

3. Die von den mutmaßlich lesebrillen-losen InnenministerInnen ausgesprochene Verbots-Drohung gegen indymedia ist durchaus nicht harmlos, aber es gibt Möglichkeiten, sich zu wehren.

Artikel-Text in der angehängten .pdf-Datei. - Fortsetzung folgt.