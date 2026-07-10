InnenministerInnenkonferenz ohne Lesebrillen?

von: dgs am: 10.07.2026 - 12:09
Themen: 
Indymedia
Medien
Netactivism
Repression
Regionen: 
BRD
Event: 
IMK-Verbots-Drohung gegen indymedia

 

 

Es soll mal wieder ein Medium verboten werden…

 

 

 

Quelle für das Bild zum abstract:

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Conrad_von_Soest,_'Brillenapostel'_(1403).jpg.

Der von - von Conrad von Soest gemalte - Apostel hatte seine Lesebrille nicht vergessen... -

 

Thesen im hiesigen Artikel:

 

1. Es liegt der Verdacht nahe, daß die deutschen InnenministerInnen bei ihrer jüngsten Konferenz allesamt ihre Lesebrillen zu Hause vergessen hatten.

2. Vereine und deren Medien sind nicht identisch – und die Herausgebe­rInnen-/VerlegerInnenschaft für Medien kann wechseln.

3. Die von den mutmaßlich lesebrillen-losen InnenministerInnen ausgesprochene Verbots-Drohung gegen indymedia ist durchaus nicht harmlos, aber es gibt Möglichkeiten, sich zu wehren.

 

Artikel-Text in der angehängten .pdf-Datei. - Fortsetzung folgt.

 

 

 

 

Bilder: 
Datei: 
PDF icon IMK_ohne_Lesebrillen__Teil_I.pdf
webadresse: 
http://www...
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien: 
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen