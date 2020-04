[FFM] Aktionskampagne #LeaveNoOneBehind & #GrenzenlosSolidarisch durchgeführt - Graffitis, Banner, Plakate (Video)

Die Coronakrise führt gerade der ganzen Welt die Unmenschlichkeit des europäischen Systems in

aller Deutlichkeit vor Augen.

An den EU-Außengrenzen schweben zehntausende geflüchtete Menschen in Lebensgefahr, harren

ohne medizinische Versorgung in überfüllten Lagern aus. Wenn das Coronavirus SARS-CoV-2 in

absehbarer Zeit dort ausbricht, ist mit einer Katastrophe in Form eines Massensterbens zu rechnen.

Doch die EU, allen voran Deutschland, setzt die humanitäre Aufnahme von Schutzsuchenden aus.

Für Moria auf Lesbos wird nach und nach die Wasserversorgung eingestellt, immer weniger

Menschen ist es erlaubt, das Camp zu verlassen. Die Menschen im größten Geflüchtetenlager

Europas werden gerade sich selbst und den menschenrechtsverletzenden Zuständen überlassen und

es fehlt ihnen jeglicher Ausweg aus dieser Situation. Fast zeitgleich schließt Erdogan die türkische

Grenze, nachdem ihm von Deutschland und Frankreich mehr Geld für die militärische Bekämpfung

von Schutzsuchenden im Rahmen des "EU-Türkei-Deals" zugesagt worden ist.

Sah sich der türkische Diktator zuletzt noch aufgrund der wirtschaftlichen Krise im Inneren und

seiner fehlschlagenden Kriegs- und Erpressungspolitik in Nordsyrien mit dem Rücken zur Wand

stehen und gezwungen, seinen letzten großen Trumpf, die Öffnung der EU-Außengrenze, zu

spielen, um mehr Milliarden zu bekommen, die ihn retten sollen, unterstützt die EU ihn nun

weiterhin, um die Menschenrechtsverletzungen an die geschlossenen Außengrenzen zu verlagern.

Tausende Menschen, die die letzten Wochen verzweifelt versucht hatten, nach Griechenland zu

gelangen, können nun weder vor, noch zurück und werden mit nichts als ihrer Existenz und ohne

Versorgung zurückgelassen. Eine Katastrophe bahnt sich an.

Diese in "Vor-Corona"-Zeiten schon tödliche Politik nimmt gerade vor unseren Augen ein

faschistoides Extrem an, dessen Menschenverachtung unerträglich ist.

Ja, die Coronakrise betrifft uns alle, aber sie trifft nicht alle gleich hart. Während die Einen in ihren

Wohnungen samt Hamsterkäufen ausharren können, müssen Andere ohne jegliche medizinische

Versorgung, ausreichend Nahrung oder einem Dach über dem Kopf in katastrophalen hygienischen

Zuständen um ihr Überleben bangen.

Menschenrechte, die menschliche Würde, ja das menschliche Leben sind in Europa Privilegien.

Sollten sie eigentlich Jeder*m grundlegend zustehen, sind sie im profitorientierten und rassistischen

System der EU nur denen vorbehalten, die wirtschaftliche Nützlichkeit oder das richtige

Herkunftsland vorweisen können.

Auch müssen wir erwarten, dass nicht geplant ist, autoritäre Maßnahmen wie Grenzschließungen

oder Überwachungsgesetze wieder aufzuheben, wenn die Krise überstanden ist. Dem was bisher

schon schwer war - das in Frage stellen staatlicher Autorität oder die praktische Solidarität mit

Geflüchteten - werden neue Hürden unabsehbaren Ausmaßes entgegengestellt werden.

Es ist beeindruckend zu sehen, wie in dieser Zeit Menschen solidarisch zusammenhalten und

einander helfen, diese Krise gemeinsam zu bewältigen!

Aber unsere Solidarität darf nicht an der eigenen Haustür, an den Grenzen unserer Viertel und erst

Recht nicht an den EU-Außengrenzen aufhören. Wir dürfen keinen Unterschied zwischen dem Wert

von Menschenleben machen und müssen all jenen helfen, die durch Corona oder aus anderen

Gründen in Gefahr schweben!

In den Nächten vor Sonntag (Seebrücken-Aktionstag) wurden deshalb überall in Frankfurt unter den

Labels #GrenzenlosSolidarisch & #LeaveNoOneBehind Spuren in Form von Bannern, Stencils,

Plakaten, gesprühten Bilder und Schriftzügen hinterlassen, um auf die unerträgliche Situation an

den EU-Außengrenzen und in den Lagern & Camps aufmerksam zu machen.

Videodokumentation der Aktionen:

https://twitter.com/KollektivFfm/status/1246893750774874113?s=09

Initiative RiseUp4Solidarity