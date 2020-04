LeaveNoOneBehind Aktionen in Duisburg und Umgebung

Während in Deutschland darüber diskutiert wird, wie man das kapitalistische System am besten schützen kann scheinen Menschenleben immer mehr an Wert zu verlieren.

Tausende Menschen, darunter unbegleitete Kinder und Jugendliche, werden in Flüchtlingslagern alleine gelassen. Ihr Leben ist durch unmenschliche hygienische Umstände und die Abschottung Europas massiv bedroht. Die ersten Corona Fälle in griechischen Flüchtlingslagern leiten dabei eine neue Stufe der Eskalation ein. Es geht jetzt darum, alle Lager sofort zu evakuieren um tausende Tote zu verhindern. Es ist keine Zeit mehr zum verhandeln oder diskutieren. In diesen Tagen entscheidet sich entgültig, wie viel die Menschenrechte in Europa wert sind.

Der Kampf gegen Corona wird zum Kampf um Menschenrechte.