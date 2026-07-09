[AC] Für radikale Menschlichkeit - Leave no one behind!

Leave no one behind!

Die Regierung Deutschlands, angeführt von einem empathielosen, im Überkonsum lebenden, rassistischen und ableistischen Kanzler, führt einen Klassenkampf von oben nach unten.

Menschen werden in die Armut getrieben und ausgebeutet. Der Großteil der Menschen wird mit der Folge des Kapitalismus, der Klimakrise, der kollektiven Überlastung durch unmenschliche Arbeitsbedingungen zurück gelassen.

Zurückgelassen und benutzt um die Herrschaftsstrukturen der Politik und Großkonzerne zu stärken. Dieser Staat hat nicht das Ziel, dass alle Menschen ein gutes Leben führen können, wo es doch genau das Ziel staatlicher Strukturen sein sollte. Konsequenzen, die von den priviligierten Eliten verursacht sind, aber wie immer der Großteil der Menschen zu spüren bekommt.

Mit unserer widerständigen Aktion zeigen wir deutlich, dass wir uns eines weiteren Fortschreitens jeglicher menschenverachtender Politik mit aller Wucht und Kraft entgegenstellen.

Rassistische Migrationspolitik, ableistische und altersfeindliche Kürzungspolitik im sozialen Bereich, Faschisierung des Staates und des Landes, und der Zerstörung von Lebensräumen, sowohl von Menschen, als auch anderen Lebewesen sehen wir als einen gemeinsamen Kampf an.

Wir werden es nicht zulassen, dass immer weiter bei den Menschen gekürzt wird!

Für radikale Menschlichkeit.

Leave no one behind!