[AC] - Bannerdrop beim Kimiko - GEGEN KRIEG UND GENOZID...

In Aachen wurde am 13.06.2026 beim Kimiko Festival während des Auftritts von „Sportfreunde Stiller“ ein Banner mit dem Schriftzug „GEGEN KRIEG UND GENOZIG – WEHRPFLICHT VERWEIGERN ‘(ein Bild einer Wassermelone)‘ RHEINMETALL ENTWAFFNEN 01.09. - 06.09.“ gedroppt und es gab ein schönes buntes Lichtfest dazu.

Das Kimiko ist ein Kulturfestival, dass jährlich im Juni in Aachen auf dem Campus Melaten stattfindet. Es gibt sowohl Livekonzerte, als auch mehre Stände von Organisationen.

Das Banner mit dem Schriftzug zeigt, dass Politik, Kriege und Krisen nicht verschwinden oder pausieren, nirgendwo und zu keiner Zeit. Es ist wichtig, politische Statements zu setzen, denn es brennt aktuell überall.

Dabei sind Solidarität und Widerstand in gegenwärtiger Zeit essentiell und unabdingbar.

Free Palestine, Free Kongo, Free Rojava, Free Sudan!

Gegen jeden Krieg, gegen jeden Genozid. Gegen jede Form von kolonialistischer Herrschaft.

Und damit: Auf zum Rheinmetall Entwaffnen Camp dieses Jahr vom 01.09. - 06.09.

Gegen Aufrüstung und die Wehrpflicht, gegen das Kapital, gegen das System und gegen jeden Staat!

Bis alle frei sind, bleiben wir im Widerstand für eine bessere Welt!

Hoch die internationale Solidarität!

Liebe Grüße

Eure Antifa