FCKNZS - Kein Sex mit Nazis!

In beinahe jedem AZ, auf jeder Besetzung und jedem Wagenplatz sind sie zu finden. Sticker oder Tags mit der Aufschrift FCKNZS, FCKAFD, FCKCPS oder im Kontext Hambacher Forst halt FCKRWE. Wirkt erstmal nach wirrem Buchstabengewirr, lässt sich aber recht einfach entschlüsseln, es werden schlicht und einfach Vokale weggelassen um auf 2x3 Buchstaben zu kommen. FCK steht als für Fuck (englisch für ficken aber im deutschsprachigem Raum als Kraftausdruck sehr verbreitet). In diesem Text soll es darum gehen, warum diese Ausdrucksweise in keinster Weise emanzipatorisch ist und in Zusammenhängen, die sich als feministisch verstehen, nichts zu suchen hat.

Was sagt die Parole "Fuck Nazis" eigentlich aus? Wenn wir es ganz wortwörtlich nehmen, könnten wir erstmal davon ausgehen, dass es in antifaschistischen Kreisen einen Haufen Menschen gibt, die Sex mit Nazis toll finden. "Fuck" wird hier, wie es bei menschen verschiedenster politischer Spektren leider üblich ist, als Synonym für "fertig machen", "angreifen", etc verwendet. Doch woher kommt eigentlich die absurde Idee, einen Begriff, der ursprünglich einmal für eine im besten Fall schöne gemeinsame Aktivität steht, als Synonym für Gewalt zu verwenden? Nun ja, dafür fällt mir nur eine Erklärung ein. Es geht um sexuelle Gewalt.

Sexuelle Gewalt ist etwas, das in Jahrtausenden patriarchaler Kultur immer recht breit akzeptiert war, zumindest unter gewissen Voraussetzungen. In Deutschland war eine Vergewaltigung bis vor einigen Jahren noch legal, wenn Täter und Betroffene verheiratet waren. Dass heute in immer breiteren Gesellschaftsteilen sexuelle Gewalt als nicht akzeptabel angsehen wird, ist ein riesiger Erfolg der feministischen Bewegung, vielleicht der größte, den wir je erreicht haben. Allerdings ist sexuelle Gewalt immer noch tief in unserem Sprachgebrauch verankert. Womit wir wieder beim eigentlichen Thema wären.

Ganz davon abgesehen. Was glaub ihr, wie sich die Parole "Fuck Cops" für Genoss*innen anfühlt, die körperliche Beziehungen mit Spitzeln geführt haben, die diese initiiert haben, um an Informationen zu kommen? Das ist übrigens (von Seiten der Spitzel) ebenfalls eine krasse Form der sexuellen Gewalt!

Aber ich meine doch gar keine sexuelle Gewalt, wenn ich das sage/ schreibe/ stickere?

Hm, die Argumentation kommt mir irgendwie bekannt vor. Genau das ist die Reaktion bieler Menschen, wenn sie darau hingewiesen werden, dass es nicht cool ist, etwa "schwul" oder "behindert" als beleidigenden Begriff zu nutzen. Das findet ihr doch auch nicht akzeptabel?

Aber was soll ich denn stattdessen taggen?

Taggt doch das nächste Mal einfach "Nazis auf die Fresse", "Fight Cops" oder "RWE vernichten". Das ist doch das, was ihr ausdrücken wollt? Und wenn ihr auf die 2x3 Form ohne Konsonanten besteht, wie wäer es mit NZSBXN? oder direkt auf die fragwürdige FCK- Parolen bezogen "Kein Sex mit Nazis/ Cops/ ..."? Ihr seid doch kreativ, euch fällt bestimmt noch mehr ein.

Fight Rape-Culture!