„Wir lassen das nicht auf uns sitzen“: Aktionsbündnis Trans* HRT Göttingen protestiert gegen Versorgungslücken an der UMG und fordert Kassenrezepte wieder auszugeben.
PRESSEMITTEILUNG ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG
„Wir lassen das nicht auf uns sitzen“: Aktionsbündnis Trans* HRT Göttingen protestiert gegen Versorgungslücken an der UMG und fordert Kassenrezepte wieder auszugeben.
Göttingen, 05.05. - Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) hat die Ausstellung von Kassenrezepten für die Hormonersatztherapie (HRT) bei einem großteil der trans* Patient*Innen eingestellt. Stattdessen werden überwiegend nur noch Privatrezepte ausgestellt, was Betroffene vor massive finanzielle und bürokratische Hürden stellt. Das Aktionsbündnis Trans* HRT Göttingen (athrtgoe) kritisiert dieses Vorgehen als diskriminierend und gesundheitsgefährdend und ruft für den 09. Mai zur Kundgebung an der UMG auf und fordert, dass es für alle gesetzlich versicherten wieder Kassenrezepte gibt.
PRESSEMITTEILUNG ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG
„Wir lassen das nicht auf uns sitzen“: Aktionsbündnis Trans* HRT Göttingen protestiert gegen Versorgungslücken an der UMG und fordert Kassenrezepte wieder auszugeben.
Göttingen, 05.05. - Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) hat die Ausstellung von Kassenrezepten für die Hormonersatztherapie (HRT) bei einem großteil der trans* Patient*Innen eingestellt. Stattdessen werden überwiegend nur noch Privatrezepte ausgestellt, was Betroffene vor massive finanzielle und bürokratische Hürden stellt. Das Aktionsbündnis Trans* HRT Göttingen (athrtgoe) kritisiert dieses Vorgehen als diskriminierend und gesundheitsgefährdend und ruft für den 09. Mai zur Kundgebung an der UMG auf und fordert, dass es für alle gesetzlich versicherten wieder Kassenrezepte gibt.
Finanzielle Belastung und Versorgungslücke
Seit Kurzem müssen trans* Patient*Innen an der UMG für lebensnotwendige Medikamente regelmäßig etwa 200 Euro vorstrecken. Die anschließende Beantragung der Kostenübernahme bei den Krankenkassen ist ein langwieriger Prozess, der oft scheitert.
"Die UMG wälzt ihre Verantwortung komplett auf die Patien*Innen ab", kritisiert Clara Busch eine Sprecherin des Aktionbündnisses. "Das führt zu gefährlichen Versorgungslücken, welche die Gesundheit und im schlimmsten Fall das Leben von trans* Personen bedrohen."
Versorgungslücke wegen Vorauseilender Gehorsamkeit
Hintergrund der Entscheidung sind vereinzelt aufgetretene Regressforderungen in anderen Bundesländern. Gegenüber der UMG wurde eine solche Forderung bisher jedoch nicht gestellt. Trotzdem reagiert die Klinik mit einem "vorauseilendem Gehorsam", so die Sprecherin. Das Bündnis betont, dass die UMG die Möglichkeit hätte, die Situation direkt mit den Krankenkassenverbänden zu klären, sich aber stattdessen für den Weg des geringsten Widerstands auf Kosten der Betroffenen entschieden hat. "Wir lassen das nicht auf uns sitzen", erklärt Clara Busch.
Rechtliche Lage und Fachmeinungen
Das Vorgehen der UMG steht im Widerspruch zu aktuellen Forderungen. In einem Rundschreiben des GKV-Spitzenverbandes vom 3. Februar 2026 wird explizit gefordert, die bisherige Versorgung aufgrund des Vertrauensschutzes lückenlos fortzuführen. Auch das Bundessozialgericht (Urteil vom 19. Oktober 2023) und die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie stützen die Fortführung der leitliniengerechten Behandlung über Kassenrezepte.
Aufruf zum Protest
Das Aktionsbündnis fordert die UMG auf, umgehend wieder Kassenrezepte für bestehende und zukünftige trans* Patient*Innen auszustellen. Hierfür findet am 09. Mai um 13:00 Uhr eine Kundgebung vor dem Haupteingang der UMG (Robert-Koch-Straße 40) statt. Ein offener Brief an die Klinikleitung wurde bereits gestartet.
Der offene Brief wird bereits von zahlreichen Gruppen und Initiativen unterstützt. Zu den Erstunterzeichner*Innen gehören unter anderem das Queere Netzwerk Niedersachsen, das Queere Zentrum Göttingen, der AStA der Universität Göttingen, Bündnis 90/Die Grünen Göttingen und viele weitere Gruppen und Einzelpersonen.
"Die Gesundheit von trans* Personen ist nicht verhandelbar“, so Clara Busch. "Wir fordern von der UMG eine verbindliche Zusage, Hormone weiterhin verlässlich auf Kassenrezept zu verschreiben, damit trans* Personen sicheren Zugang zu lebenswichtigen Medikamente haben."
Offener Brief:
Der offene Brief kann hier gelesen und unterschrieben werden:
https://cryptpad.fr/form/#/2/form/view/Ly+XpVBiSNumlRWVkhQsiZXnV8hozOc+oN9u9oBaNGQ/
Kontakt:
Aktionsbündnis Trans* HRT Göttingen:
E-Mail: athrtg@systemli.org
Instagram: @a.thrt.goe
https://www.instagram.com/a.thrt.goe/
Ergänzungen
Oben tolle Riesenbrust, unten dicker Schwanz erschreckt Imigrant
Emden und Zwickau: Die Geisterhallen einer einstigen Industrienation
Besonders dramatisch zeigt sich die Lage in den Werken Emden und Zwickau. Beide Standorte starteten miserabel ins Jahr 2026, die Produktionszahlen brechen ein, die Kostenstrukturen explodieren. Wo einst Bänder im Akkord liefen, herrscht heute zunehmend gähnende Leere. Und das ausgerechnet in jenen Werken, die durch die staatlich verordnete Elektromobilitätswende eigentlich zu Leuchttürmen der grünen Transformation werden sollten. Stattdessen leuchten dort nur noch die roten Zahlen.
Die nackten Fakten sind brutal: Die reinen Fabrikkosten pro Fahrzeug liegen in Europa bei über 4000 Euro. Das Ziel der Konzernführung läge bei rund 3000 Euro. Eine Lücke, die kein Sparkurs der Welt mal eben schließt – schon gar nicht in einem Hochlohn- und Hochsteuerland, dessen Standortbedingungen sich Jahr für Jahr weiter verschlechtern.
Die Quittung für eine verfehlte Industriepolitik
Wie konnte es so weit kommen? Die Antwort liegt nicht allein in den Fehlentscheidungen des Konzerns selbst. Sie liegt vor allem in einer politischen Agenda, die Deutschland systematisch deindustrialisiert hat. Explodierende Energiepreise nach dem überstürzten Atomausstieg, ideologisch getriebene Verbrennerverbote, eine wuchernde Bürokratie und Steuern, die jeden Standortvergleich zur Lachnummer machen – das alles hat den deutschen Automobilstandort in die Knie gezwungen.
Während die deutsche Politik jahrelang Lastenfahrräder subventionierte und Tempolimits diskutierte, baute China leise, aber konsequent eine eigene Automobilindustrie auf, die nun den Weltmarkt aufmischt. Das Ergebnis: VW verliert in China dramatisch Marktanteile an lokale Hersteller. In Nordamerika brechen die Verkäufe ein. Und in Europa? Hier reicht es kaum noch, die eigenen Werke auszulasten.
50.000 Arbeitsplätze – ein soziales Erdbeben
Die Konsequenzen sind verheerend. Bis zu 50.000 Stellen sollen in Deutschland langfristig wegfallen. Fünfzigtausend Familien, deren Lebensgrundlage ins Wanken gerät. Die Konzernführung verkauft das als „sozialverträglichen Abbau" über Abfindungen und Altersteilzeit – ein Euphemismus, der die Tragweite verschleiert. Denn jeder Arbeitsplatz in der Automobilindustrie zieht weitere bei Zulieferern, Dienstleistern und im lokalen Handwerk nach sich. Die Multiplikatoreffekte werden ganze Regionen treffen.
Kooperation mit China und Rüstungsproduktion?
Geradezu grotesk wird es, wenn man liest, welche Strategien in der Wolfsburger Konzernzentrale inzwischen ernsthaft erwogen werden. Kooperationen mit chinesischen Herstellern stünden im Raum, sogar die Produktion chinesischer Modelle in europäischen VW-Werken. Was für ein Bild: Deutsche Arbeiter montieren chinesische Autos auf deutschem Boden – das ist nicht mehr industrielle Souveränität, das ist deren Bankrotterklärung.
Noch absurder mutet die angeblich diskutierte Umwidmung einzelner Werke für die Rüstungsindustrie an. Wenn ein Konzern, der einst Volkswagen für die ganze Welt baute, ernsthaft über die Produktion von Kriegsgerät als Geschäftsmodell nachdenkt, dann ist die Lage nicht ernst – sie ist verzweifelt.
Überkapazitäten und der harte Realitätscheck
Hinzu kommt das Problem der Überkapazitäten. VW kann etwa zehn Millionen Fahrzeuge jährlich produzieren – der Markt nimmt jedoch nur neun Millionen ab. Eine Million Autos zu viel im System, was nichts anderes bedeutet als: Werke werden geschlossen, Bänder werden stillgelegt, Menschen verlieren ihre Jobs. Konzernchef Oliver Blume verkündet, das bisherige Geschäftsmodell sei nicht mehr tragfähig. Eine bemerkenswerte Erkenntnis – nur kommt sie reichlich spät.
Was bleibt vom deutschen Wirtschaftswunder?
Die VW-Krise ist mehr als die Krise eines Unternehmens. Sie ist das Symptom einer Industrienation, die ihre Wettbewerbsfähigkeit verspielt hat. Während Politiker in Berlin von Klimaneutralität bis 2045 schwadronieren und ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen auf Pump auflegen, das künftige Generationen abzahlen müssen, verschwindet die industrielle Substanz, die diesen Wohlstand überhaupt erst ermöglicht hat. Die Frage ist nicht mehr, ob VW seine Probleme in den Griff bekommt. Die Frage ist, ob Deutschland als Industriestandort überhaupt noch eine Zukunft hat.