[B] Keine Räumung, keine Kontrolle! Fahrzeuge von Bosch und Dr. House Solutions abgebrannt

Nach dem Ausnahmezustand wird die Wirtschaftskrise folgen, es wird Gewinner*innen und Verlierer*innen geben. Wir wollen dazu beitragen, die Richtigen verlieren zu lassen, Investor*innen, Hausbesitzer*innen, Profiteure der Überwachung. Auch in Zeiten von erklärten oder vorauseilenden Ausgangssperren werden wir die Zahnräder des kapitalistischen Systems weiter sabotieren und die Stille durchbrechen.

Am 19. März haben wir ein Fahrzeug der Sicherheitsfirma Bosch in der Ostseestraße in Berlin Pankow angezündet und in der folgenden Nacht ein Fahrzeug von Dr. House Solutions in der Tiroler Straße im selben Bezirk.

Das Unternehmen Bosch war ebenso Aussteller des diesjährigen Europäischen Polizeikongresses, als auch Veranstalter eines digitalen Kongresses Ende Februar in Berlin. https://bosch-connected-world.com/attend/

Um Krisen, Kriege, Ausnahmezustände oder auch den alltäglichen kapitalistischen Wahnsinn der Smart Cities im Interesse der Herrschenden zu bewältigen, benötigen diese den ständigen Ausbau ihrer Sicherheitstechnik. Unter anderem dafür wurde bereits im Dezember ein Fahrzeug von Bosch durch die FAZ in Hamburg angezündet. https://chronik.blackblogs.org/?p=11338

Dr. House Solutions gehört zum Firmengeflecht Padovicz‘. Aufgrund der immer noch von ihm angestrebten Räumung der Liebig34, der weiteren Zerstörung der Rummelsburger Bucht und weiterer spekulativer Erpressung von Mieter*innen sind Padovicz und all jene, die es ihm gleich tun, Ziele unserer Angriffe. Ebenso will der Berliner Senat weiterhin die Räumung des Syndikat am 17. April durchziehen, es sei den Verantwortlichen daher gesagt: dies wird auf Widerstand treffen. Doch wie auch schon in den letzten Nächten werden wir nicht auf den TagX warten, denn zwischen uns und dem System mit seiner Ordnung, hat nur der Angriff einen Platz.