Chaostage Kiel
Das ehemalige MFG 5 Gelände in Kiel Holtenau soll an die Bundeswehr verkauft werden
Seit rund 12 Jahren ist dieser ort für die Zivilbevölkerung zugänglich und in dieser Zeit ist hier durch Eigeninitiative Ehrenamt und Zusammenhalt etwas anderes entstanden, das Kiel dringend braucht: Freiräume.
Eine Baumbesetzung. Ein Jugendtreff. Ein Wagenplatz. Ein Skatepark. Orte für Familien, für Geflüchtete, für Jugendliche.
Rückzugsorte, Safe Spaces, gemeinschaft. Ein stück Stadt, das nicht aus Beton und Konsum besteht, sondern aus Menschen.
Jetzt muss all dies der Bundeswehr weichen. eigentlich sollten auf diesen Gelände über 2000 wohnungen gebaut werden, die Kiel dringend bräuchte
Die Stationierung von Offensivtruppen und die mitten in der Stadt befindliche Produktion schwerer Kriegswaffen, die immer weiter ausgebaut wird, gefährdet nicht nur die Zivilist*innen in Kiel. Krieg beginnt hier. Während sich Deutschland gegenüber denen abschottet, die vor der mörderischen Gewalt fliehen, töten und bedrohen Waffen aus Kiel Menschen weltweit. Sowohl die Türkei, als auch Israel begehen schwerste Menschenrechtsverletzungen bis hin zum Genozid – und dennoch liefert Deutschland weiter Waffen.
Kommt nach Kiel am 30.05.2026
Es wird ein Protestcamp geben, organisiert und unterstützt durch ein breites Bündnis.
Werdet kreativ, verteidigt Freiräume, erkämpft ein Christiania 2.0
Die Fläche liegt übrings dierket am Meer, also ein toller Ort um "Urlaub" zu machen.
Mit kämpferischen Grüßen
Autonome Antifa
Ergänzungen
Der Westen soll wirtschaftlich ruiniert werden.
Ukraine führt Stellvertreterkrieg gegen Russland, bekommt dazu von der EU viel Geld, viele Waffen und ZielKoordinatenkoordinaten. Mit diesem Stellvertreterkrieg und mit ewigen selbstschädigenden Sanktionen soll Russland geschwächt und sturmreif gemacht werden. Jetzt soll Iran einen Stellvertreterkrieg gegen den Westen führen und den Westen wirtschaftlich ruinieren, bekommt dazu von Russland und von China viele moderne Raketen, Marschflugkörper und ZielKoordinatenkoordinaten.