Chaostage Kiel

Das ehemalige MFG 5 Gelände in Kiel Holtenau soll an die Bundeswehr verkauft werden

Seit rund 12 Jahren ist dieser ort für die Zivilbevölkerung zugänglich und in dieser Zeit ist hier durch Eigeninitiative Ehrenamt und Zusammenhalt etwas anderes entstanden, das Kiel dringend braucht: Freiräume.

Eine Baumbesetzung. Ein Jugendtreff. Ein Wagenplatz. Ein Skatepark. Orte für Familien, für Geflüchtete, für Jugendliche.

Rückzugsorte, Safe Spaces, gemeinschaft. Ein stück Stadt, das nicht aus Beton und Konsum besteht, sondern aus Menschen.

Jetzt muss all dies der Bundeswehr weichen. eigentlich sollten auf diesen Gelände über 2000 wohnungen gebaut werden, die Kiel dringend bräuchte

Die Stationierung von Offensivtruppen und die mitten in der Stadt befindliche Produktion schwerer Kriegswaffen, die immer weiter ausgebaut wird, gefährdet nicht nur die Zivilist*innen in Kiel. Krieg beginnt hier. Während sich Deutschland gegenüber denen abschottet, die vor der mörderischen Gewalt fliehen, töten und bedrohen Waffen aus Kiel Menschen weltweit. Sowohl die Türkei, als auch Israel begehen schwerste Menschenrechtsverletzungen bis hin zum Genozid – und dennoch liefert Deutschland weiter Waffen.

Kommt nach Kiel am 30.05.2026

Es wird ein Protestcamp geben, organisiert und unterstützt durch ein breites Bündnis.

Werdet kreativ, verteidigt Freiräume, erkämpft ein Christiania 2.0

Die Fläche liegt übrings dierket am Meer, also ein toller Ort um "Urlaub" zu machen.

Mit kämpferischen Grüßen

Autonome Antifa