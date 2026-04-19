Gedenkgraffti für Lorenz

von: anonym am: 19.04.2026 - 14:50
Themen: 
Antifa
Antirassismus
Repression
Soziale Kämpfe
Regionen: 
Aachen
Event: 
Lorenz

In der Nacht auf den 20.4.2025 wurde
Lorenz von der Polizei von hinten
angeschossen und ermordet. Wir
gedenken ihm und allen anderen Opfern
rassistischer Polizeigewalt. 

Lasst uns
gemeinsam gegen ein System das diese
Morde auslöst kämpfen.
Grüße und Kraft an die Familie und
Freund*innen und auch ein Jahr später
Rest in Power Lorenz
No Justice No Peace

Video zur Aktion:

https://sendvid.com/nlk0j5xc

Bilder: 
webadresse: 
http://www...
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