Take Back The Night 2026

Aufruf:

Gewalt gegen Frauen, Lesben, inter, nichtbinäre, trans und agender Menschen (FLINTA), vom alltäglichen Hass bis hin zu Feminiziden, hier in Dresden und international – enough is enough!

Wir alle befinden uns in turbulenten Zeiten: Errungenschaften, für die Jahrzehnte feministisch gekämpft wurde, sollen zurück gedrängt werden. Und das, während wir immer noch tagtäglich mit Misogynie und sexualisierter Gewalt konfrontiert sind. Abtreibung wird immer weiter kriminalisiert und die Rechte von Queers werden massiv beschnitten. Insbesondere trans Menschen werden bei diesem Backlash ins Ziel genommen. In Kriegen, in ökologischen und gesellschaftlichen Krisen wird sexualisierte Gewalt gezielt als Waffe gegen unsere Körper eingesetzt. Von Armut betroffene FLINTA werden an den Rand der Gesellschaft gedrängt.

Frauen werden – wie in den medial bekannten Fällen von Collien Fernandes und Gisèle Pelicot – von ihrem eigenen (Ex–)Partner über Jahre psychisch und körperlich sexuell missbraucht. Fast täglich hören wir von Feminiziden, wie der brutalen Tötung der 21-Jährigen Emma letztes Jahr nahe Dresden. Misogyne und queerfeindliche Unterdrückung zeigt sich überall und jeden Tag – das Problem ist strukturell.

In den sozialen Medien werden uns reaktionäre Rollenbilder von Frauen als „trad wives“ aufgedrängt. Sie wollen Frauen ins Private verbannen und sie in die Rolle als Mutter und Hausfrau pressen! Doch nicht mit uns! Wir werden das nicht zulassen und uns gegen diese Repression wehren – Komm‚ mit uns auf die Straße!

Wir wollen für einen antifaschistischen und antikapitalistischen Feminismus kämpfen!

Unser Feminismus ist intersektional: Wir richten uns gegen biologistische, queerfeindliche, antisemitische und rassistische Argumentationen. Wir erkennen unsere unterschiedlichen Betroffenheiten und stehen Schulter an Schulter gegen die patriarchale Unterdrückung.

Die heutige Welt ist oft hart und herrisch. Umso wichtiger sind unsere Zärtlichkeit und unser Zusammenhalt.

Lasst uns miteinander solidarisch und achtsam sein!

Lasst uns gemeinsam durch die Straßen ziehen und kämpferisch die Nacht zurückholen!

Lasst uns unsere Wut, unseren Schmerz und unsere Solidarität vereinen – für die Zerschlagung des Patriarchats!

Die Scham muss die Seite wechseln!

Jin, Jiyan, Azadî!

Wir rufen zu kreativen Protesten auf. Bildet Banden!

FLINTA* only bedeutet: Frauen, Lesben, trans, Inter, nicht-binäre und agender Personen, sowie alle, die sich nicht als endo-cis-männlich identifizieren, sind zur Demonstration eingeladen.



TAKE BACK THE NIGHTCall for a feminist demonstration on April 30, 2026; meeting point: 8 p.m. at Schlossplatz; WLINTA* only Violence against women, lesbians, intersex, non-binary, trans, and agender people (WLINTA), from everyday hate to feminicide, here in Dresden and around the world—enough is enough!We are all living in turbulent times: gains that feminists have fought for over decades now face rollback. This is happening while we are still confronted with misogyny and sexualized violence on a daily basis. Abortion keeps getting criminalized, and the rights of queer people are massively attacked. Trans people, in particular, are being targeted in this backlash.In wars, and in ecological and social crises, sexualized violence is deliberately used as a weapon against our bodies. WLINTA people affected by poverty are pushed to the margins of society. Women are subjected to years of psychological, physical, and sexual abuse by their own (ex-)partners—as highlighted in the widely publicized cases of Collien Fernandes and Gisèle Pelicot. Almost every day we hear of feminicides, such as the brutal killing of 21-year-old Emma last year near Dresden. Misogynistic and anti-queer oppression is evident everywhere and every day—the problem is systemic. Social media is thrusting reactionary gender roles onto us and promotes „trad wives“. They want to confine women to the private sphere and force them into the roles of mothers and housewives! We won’t stand for it! We won’t let this happen, and we’ll fight back against this repression—join us in the streets! We want to fight for an anti-fascist and anti-capitalist feminism! Our feminism is intersectional: We oppose biologistic, racist, anti-queer and anti-semitic rhetoric. We will stand together, shoulder by shoulder, in all the different ways we are plagued by patriarchy. Today’s world often is harsh and hostile. This makes our compassion and comradeship all the more important. Let’s show kindness and solidarity!Let’s take to the streets together and take back the night!Let’s make sure that shame switches sides!Let’s unite our anger, our agony, our affection—and let’s smash the patriarchy!Jin, Jiyan, Azadî! We call for creative protests. Gather your gang and get organized! WLINTA* only means for women, lesbians, trans, inter, non-binary, and agender people, as well as for everyone who does not identify as endo-cis-male