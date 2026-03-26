Statement zur Beugehaft gegen einen Genossen

Vor Gericht erklärte der Genosse, dass er die Aussage verweigern werde: „Ich muss nicht und werde auch nicht.“ Daraufhin verhängte der Vorsitzende Richter mit sofortiger Wirkung eine sechsmonatige Beugehaft, und der Genosse wurde in Handschellen aus dem Gerichtssaal geführt.

Unsere volle Solidarität gilt ihm und all unseren inhaftierten Genoss*innen. Wir dürfen sie mit ihrer Situation nicht alleine lassen oder sie vergessen.

Wir werden auf sie warten:

Bis alle frei sind. Freiheit für alle Antifas