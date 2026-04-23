2026.04.15 / 36. Prozesstag / Antifa-Ost-Komplex (Prozessbericht)

Die*der erste Zeug*in machte Aussagen zur Entwendung eines Autokennzeichens am Vorabend des 29.11.2019 in der Brandvorwerkstraße in Leipzig. Hierzu wurde eine Videoaufnahme, welche durch das Fenster gefertigt wurde, in Augenschein genommen, sowie die perönlichen Wahrnehmungen durch die*den Zeug*in gehört.

Die*der zweite Zeug*in machte Aussagen zum Spiel zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem SV Babelsberg, der Nuztung der Sporthallte im Alfred-Kunze-Sportpark sowie dem Ablauf und den Ereignissen am Risikospieltag am 03.08.2019.

Anschließend wurde eine Karte mit dem Gelände der BSG Chemie Leipzig, also des Alfred-Kunze-Sportparks, in Augenschein genommen und diverse auf der Karte enthaltene Objekte benannt.

Die*der dritte Zeug*in machte Aussagen zur Auswertung der Kennzeichenidentifizierung aus der Videoaufzeichnung vom 13.12.2019 und 14.12.2019 in Eisenach. Es folgten weitere Erklärungen zum Umgang mit und der Filterung des Videos zum Zwecke der Auswertung. Anschließend wurde das benannte Videomaterial in Augenschein genommen.

Die*der vierte Zeug*in machte Aussagen zu Nutzungsmöglichkeiten eines Firmen-PKWs durch einen bereits verurteilten Antifaschisten in den Jahren 2019 und 2020.