Ausblick: Prozesstage 24 und 26 (10. und 12.03.2026) // Antifa-Ost-Komplex

Schwaab soll in der Nacht des 14. Dezember 2019 Geschädigter eines Angriffs von Antifas auf ihn und seine drei Kameraden Leon Ringl, Maximilian Andreas und Nils Ackermann geworden sein. Der Angriff soll sich vor dem Wohnhaus von Ringl ereignet haben. Im Laufe der Nacht wurden kurz nach der Tat mehrere beschuldigte – und nun teilweise verurteilte bzw. angeklagte – Genoss*innen in der Nähe von Eisenach festgenommen.

Zu Schwaab und seinem Auftritt vor Gericht äußerte sich das Solibündnis Antifa Ost wie folgt:

„Ein weiterer Zeuge, Robert Schwaab, der Fahrer des Autos, welches Schaden nahm, gab an, kaum Kontakte zu den anderen zu haben und politisch nicht aktiv zu sein. Er war jedoch Facebook-Freund des NPD-Stadtrats in Eisenach, Patrick Wieschke, hat regelmäßig Kontakt zu Leon Ringl und ist seit seiner Kindheit mit Nils Ackermann befreundet. Während seiner Aussage wurden unter der richterlichen Drohung, dass sein Handy beschlagnahmt werden könnte, Nachrichten zwischen ihm und Leon Ringl verlesen bzw. abgespielt. In diesen Chatverläufen führen die Faschisten das Gericht und den Vorsitzenden vor und treffen Absprachen in Bezug auf ihre Zeugenvorladungen und das Verhalten vor Gericht.“

Prozesstag 26 (Do., 12.03.2026)

Als Zeuge ist der Neonazi Mathias „Matscher“ Leder geladen. Es ist nicht das erste Mal, dass er vor dem OLG vernommen wird. Bereits im Verfahren gegen Lina und drei weitere Antifas war er zweimal (am 9. und 14. Prozesstag) als Zeuge vor Gericht.

Leder gilt als Geschädigter eines Angriffs von Antifas auf ihn und weitere Neonazis am Abend des 15. Dezembers 2020 am Bahnhof in Wurzen. Er, Benjamin Schwelnus, Karl Jonas Kaden, Marcel Ackermann, Lucas „Lulu“ Wolfgang Zahner und Ben-Hannes Heller kehrten vom sogenannten Trauermarsch in Dresden nach Wurzen zurück. Nach Verlassen des Zuges wurden sie laut verschiedenen Zeug*innen noch am Bahnsteig von einer größeren Personengruppe angegriffen.

Die Prozesstage werden um 09:30 Uhr beginnen. Ab ca. 08:45 Uhr beginnen die Einlasskontrollen am OLG. Infos dazu findet ihr hier: https://www.antifaostkomplex.org/how-to-einlass-zur-situation-vor-und-im-olg-dresden/