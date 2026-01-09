Ausblick: Der 11. Prozesstag (13.01.2026)
Cedric Scholz war eigentlich für den 10. Prozesstag geladen, jedoch wurde im Laufe des 9. Prozesstages mitgeteilt, dass die Befragung nicht wie geplant stattfinden könne.
Nun ist die Fortsetzung der Vernehmung von Scholz für den 11. Prozesstag (13.01.2026) um 9:30 Uhr vorgesehen. Er wird als Zeuge geladen. Scholz wurde bereits am 5. Prozesstag (09.12.2025) vernommen. Die Befragung wurde allerdings aus zeitlichen Gründen unterbrochen. Der Bericht vom 5. Prozesstag mit der Vernehmung von Scholz kann hier nachgelesen werden: https://www.antifaostkomplex.org/2025-12-09-5-prozesstag-bericht/
Cedric Scholz soll Geschädigter eines Angriffs von Antifas am 30.10.2018 gewesen sein. Bereits im Verfahren gegen Lina und drei weitere Antifas war Scholz wiederholt als Zeuge geladen.
Cedric Scholz ist ein aktiver Neonazi, der bestens vernetzt in der starken und oftmals gewalttätigen rechten Szene Wurzens und darüber hinaus ist. Er war u. a. an dem „Sturm auf Connewitz“ im Januar 2016 mit mehr als 250 anderen Neonazis beteiligt. Ausführliche Infos zu Cedric Scholz erhaltet ihr hier: https://www.soli-antifa-ost.org/der-nebenklaeger-cedric-scholz/
Der Prozesstag findet am Dienstag, 13.01.2026, ab 09:30 Uhr statt. Ab ca. 08:45 Uhr beginnen die Einlasskontrollen am OLG. Infos dazu findet ihr hier: https://www.antifaostkomplex.org/how-to-einlass-zur-situation-vor-und-im-olg-dresden/