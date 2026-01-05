Ausblick: Der 10. Prozesstag (07.01.2026)

Cedric Scholz soll Geschädigter eines Angriffs von Antifas am 30.10.2018 gewesen sein. Bereits im Verfahren gegen Lina und drei weitere Antifas war Scholz wiederholt als Zeuge geladen.

Cedric Scholz ist ein aktiver Neonazi, der bestens vernetzt in der starken und oftmals gewalttätigen rechten Szene Wurzens und darüber hinaus ist. Er war u. a. an dem „Sturm auf Connewitz“ im Januar 2016 mit mehr als 250 anderen Neonazis beteiligt. Ausführliche Infos zu Cedric Scholz erhaltet ihr hier: https://www.soli-antifa-ost.org/der-nebenklaeger-cedric-scholz/

Der Prozesstag findet am Mittwoch, 07.01.2026, ab 09:30 Uhr statt. Ab ca. 08:45 Uhr beginnen die Einlasskontrollen am OLG. Infos dazu findet ihr hier: https://www.antifaostkomplex.org/how-to-einlass-zur-situation-vor-und-im-olg-dresden/