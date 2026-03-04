11. Prozesstag gegen die 6 angeklagten Antifaschist:innen im OLG Düsseldorf

Die heutige Zeugin war damals Schülerin. Sie sagt, sie kann nicht sagen, was der Gegenstand in der Tasche gewesen ist. Laut Vorhalt hat sie damals bei der Polizei von einer Axt gesprochen. Sie entgegnet, in Gesprächen damals sei häufig von einer Axt die Rede gewesen, gesehen hat sie die Axt nicht. Es war nur der Griff sichtbar.

Die Verteidigung hatte keine Gelegenheit mehr, die Zeugin zu befragen. Der Verhandlungstag endete vorzeitig wegen eines medizinischen Notfalls.