Wilder Wald Bleibt!
von: anonym am: 23.02.2026 - 22:46
❗0 Tage bis zur Rodung!❗
Wir haben heute (23.02.2026) die Info bekommen, dass ab morgen früh Dienstag 24.02.2026 gerodet werden wird! Vorbereitungen dafür werden jetzt gerade getroffen!
Der Moment in den Wald zu kommen um ihn zu verteidigen ist JETZT!
Der NABU ist informiert und wird einen Eilantrag gegen die Rodung stellen, wir müssen bis dahin verhindern, dass mit der Rodung begonnen wird!
Kommt vor 7 Uhr in den Wald (Ecke Honartsdeicher Weg/Schlenzigstraße), wir sind da und brauchen eure Hilfe.
Hier findest du eine Packliste und Infos wie du mitmachen kannst!
