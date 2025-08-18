29. Und 30.11.2025 in Gießen
Nächste Abfahrt widersetzen! Ein neuer Verband mit den selben alten Faschist*innen – nicht mit uns! Wir widersetzen uns der Neugründung der AfD-Jugend.
Wie am 23.7. bekannt wurde, plant die AfD den Gründungskongress ihrer neuen Jugendorganisation für den 29. Und 30.11.2025 in Gießen. Wirst du ihn mit uns verhindern?
Einen neuen rechten Jugendverband, in dem es vor Rassisten und Nazis nur so wimmelt, darf es nicht geben. Wir wehren uns gegen rechte Umsturzfantasien und wollen kein Familienbild von Vorgestern, sondern das genaue Gegenteil: Freiheit und Vielfalt, soziale Sicherheit und gleiche Rechte für ALLE, egal wie wir aussehen und woher wir kommen.
Wir veranstalten ein Fest der Vielfalt und Solidarität und machen so die Gründung der AfD-Jugend unmöglich. Die Vorbereitung auf Anreise und Aktionen laufen – schließt euch den bundesweiten widersetzen Gruppen und Städten an!
Ergänzungen
Warum Gießen
https://www.deutschlandfunk.de/abitur-motto-im-ns-jargon-giessener-gymna...
https://www.hessentoday.de/hessen/giessen/abi-motto-nazi-ermittlung-volk...
https://www.dw.com/de/ns-nazis-abi-motto-schule-gymnasium-gie%C3%9Fen-v2...
PM +++ 29./30.11. Gießen: widersetzen mobilisiert bundesweit geg
Das Aktionsbündnis widersetzen mobilisiert bundesweit gegen die
Neugründung der AfD-Jugend. Wie heute bekannt wurde, plant die AfD den
Gründungskongress ihrer neuen Jugendorganisation für den 29. Und
30.11. in Gießen.
„Einen neuen rechten Jugendverband, in dem es vor Rassisten und Nazis
nur so wimmelt, darf es nicht geben. Er wäre eine große Gefahr für
die Sicherheit und die Zukunft von jungen Menschen. Die Jugend braucht
keine Hetze und kein Familienbild von vorgestern, sondern das genaue
Gegenteil: Freiheit und Vielfalt, soziale Sicherheit und gleiche Rechte
für alle, egal wie sie aussehen und woher sie kommen,“ sagt Noa
Sander von widersetzen
Im Januar 2025 hatten 15.000 Menschen im sächsischen Riesa den
AfD-Bundesparteitag um mehr als zwei Stunden verzögert. Gießen soll
das noch übertreffen.
„Wir bereiten die größte, stärkste und breiteste widersetzen-Aktion
jemals vor. Unzählige Menschen werden sich auf den Zufahrten zur Halle
in Gießen versammeln, ein Fest der Vielfalt und Solidarität feiern und
die Gründung der AfD-Jugend unmöglich machen,“ ergänzt Jule Liebig.
Die Vorbereitung auf Anreise und Aktionen beginne heute, teilte
widersetzen mit. Es werde in dutzenden Städten bundesweit
Veranstaltungen und Aktionstrainings geben.
widersetzen ist ein bundesweites Aktionsbündnis, das mit Aktionen des
massenhaften zivilen Ungehorsams gegen die AfD-Bundesparteitage in Essen
und Riesa mobilisierte. Zu widersetzen gehören lokale Initiativen,
Gewerkschaften, antirassistische und antifaschistische Initiativen und
Organisationen, Klimabewegte, NGOs und viele mehr.