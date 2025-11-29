Infokanal von Radiomachenden im @bundesverband für die Liveberichterstattung bei Protesten.

von: anonym am: 29.11.2025 - 07:46
Antifa
Indymedia
Soziale Kämpfe
Gießen
Blockade

https://mastodon.de/@widersetzen_ticker

 

 

 

Diesen Samstag (29.11.), 7-12 Uhr Live aus #Gießen von den #Widersetzen Protesten.

 

https://freie-radios.org/@bundesverband

https://freie-radios.org/tags/Gie%C3%9Fen

https://freie-radios.org/tags/Widersetzen

 

https://freie-radios.org/...
Creative Commons by-nc-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen - nicht kommerziell