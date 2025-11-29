Infokanal von Radiomachenden im @bundesverband für die Liveberichterstattung bei Protesten.
von: anonym am: 29.11.2025 - 07:46
https://mastodon.de/@widersetzen_ticker
Infokanal von Radiomachenden im @bundesverband für die Liveberichterstattung bei Protesten.
Diesen Samstag (29.11.), 7-12 Uhr Live aus #Gießen von den #Widersetzen Protesten.
