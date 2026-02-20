Bannerdrop für Rojava

Gerade als Internationalist*Innen nehmen wir eine wichtige Rolle ein. Die Mächtigen wünschen sich ein gut kontrollierbares Syrien unter Dscholani und der HTS. Der IS als "destabilisierender" Player darf da natürlich auch nicht fehlen. Eine selbstbewusste und kämpferische Gesellschaft ist den Herrschenden ein Dorn im Auge. Auch der deutsche Staat greift hierzulande die widerständigen Kräfte auf vielen Ebenen an. Kriminalisierung von YPJ und YPG Fahnen und 129er-Verfahren.

Den Angriff auf die Selbstverteidigung dürfen wir nicht isoliert bewerten. In dieser Phase ist das Wichtigste die Werte der Revolution zu verteidigen. Allen voran die Werte der Frauenrevolution. Sie steht unvereinbar der Barberei durch HTS, IS und dem türkischen Staat entgegen. In ihr lebt die Inspiration für den weltweiten revolutionären Aufbruch. Ein Kampf, von dem wir hier in Europa viel lernen konnten und noch viel lernen können.

In dieser Zeit entscheiden wir uns, die Pläne der Herrschenden zu durchkreuzen. Wir weisen ihre neokoloniale Erzählung der rückständigen "Kurden-Miliz" zurück und verteidigen die lebendige Revolution durch unsere Solidarität.

Dranbleiben! Es geht weiter und wir fangen gerade erst an!

Kraft und Leidenschaft an alle Kämpfer*Innen in Rojava!

Biji Berxwedana Rojava!