Solidarität verteidigen! Festung Europa angreifen! Soliaktion in Dresden

Am Samstag, den 07.03.2020, um 15:00 Uhr blockierten circa 100 Aktivist*innen symbolisch die Prager Straße mittels eines 21 Meter langen Banners, um auf das Handeln der Europäischen Union (EU) an ihren Außengrenzen aufmerksam zu machen. Zu der unangemeldeten Aktion hatte die Undogmatische Radikale Antifa Dresden (URA) aufgerufen. Um auf das Anliegen aufmerksam zu machen, wurden Infoflyer verteilt, auf denen das Agieren der Eu an der griechisch-türkischen Grenze kritisiert wird. Zudem wurden Schilder gezeigt, auf welchen die 36.570 bekannten Menschen aufgelistet sind, welche seit 1993 an den EU-Außengrenzen ihr Leben verloren. Begleitet wurde die Aktion mit Sprechchören, wie zum Beispiel: "Um Europa keine Mauer - Bleiberecht für Alle und auf Dauer!". Die Aktion dauerte circa eine halbe Stunde. Alex Elser, Presseprecherin der URA erklärt: "Wir haben die Aktion heute durchgeführt, um zu versuchen, die Gleichgültigkeit zu brechen. Dafür wollten wir den allsamstäglichen Normalvollzug stören." Pressesprecherin Elser weiter: "Die Reaktionen waren meist positiv, doch wie in Dresden zu erwarten, gab es auch negative Resonanz. Neben den üblichen rassistischen und menschenverachtenden Äußerungen, wurde uns beispielsweise auch eröffnet, dass man uns doch "alle erschießen" solle. Auch 2020 ist es für uns immer noch erschreckend, wie ignorant und kalt Menschen hierzulande auf das Elend reagieren, für das Deutschland und die EU maßgeblich mitverantwortlich sind." "Wir als URA möchten allen teilnehmenden und solidarischen Menschen hier ein ganz großes Dankeschön sagen." -------------------------------------------------------------------------------------------------- An dieser Stelle dokumentieren wir den Flyertext: "Solidarität verteidigen! Festung Europa angreifen! Wir blockieren heute die Prager Straße, um ein Zeichen zu setzen gegendas menschenverachtende Handeln der EU an ihren Außengrenzen!Griechisches Militär und Frontex schießen an der türkischen Grenze mitTränengas, Blendgranaten und scharfen Waffen auf Schutzsuchende.Während an der Grenze Familien, Kinder und Jugendliche militärischbekämpft werden, stehen in Deutschland und anderen LändernAufnahmeeinrichtungen leer. Das Recht auf Asyl und die humanistischenGrundwerte finden damit ihr trauriges Ende an den GrenzenGriechenlands.Der Krieg, vor dem diese Menschen fliehen, ist jedoch einer, anwelchem Europa und vor allem Deutschland mitverdient.In Griechenland greifen rassistische Mobs und NeonazisGeflüchtete an, sowie deren Unterstützer*innen und kritischeJournalist*innen. Die Mehrheitsgesellschaft schaut zu, lässt diesegewähren. Doch anstatt dem menschenverachtenden Treiben Einhaltzu gebieten, hofiert die EU - unter der SchirmherrschaftDeutschlands - das widerwärtige Treiben dort und unterstützt denDiktator Erdogan, anstatt den Menschen zu helfen, die Schutzbrauchen. Deswegen ist es Zeit, das Schweigen zu beenden! Seidsolidarisch und unterstützt die Menschen vor Ort!Organisiert euch hier für eine solidarische Gesellschaft undeine lebenswerte Welt - überall!Steht entschlossen auf gegen den Faschismus - egal wo!Kein Mensch ist illegal! " Kontakt: Web: ura-dresden.org E-Mail: ura-dresden@riseup.net Twitter: @antifa_dresden