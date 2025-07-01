Solidarität mit allen Antifas in Ungarn!
Organisiert Aktionen rund um den 14.02.2026, anlässlich des Verbots aller antifaschistischer Kundgebungen rund um den "Tag der Ehre" in Budapest. Beteiligt euch an den bereits angekündigten Kundgebungen in Deutschland und Österreich. Unsere Solidarität gegen ihre Repression!
“Szolidáris üdvözlet Magyarországnak, kitartást!”
Az antifasizmus nem bűncselekmény. Szolidáris üdvözletünket küldjük minden antifastisztának Magyarországon. Tartsatok ki, és folytassátok a harcot!
English:
"Solidarity to Hungary, keep fighting!"
Antifascism is not a crime. We send solidarity to all antifascists in Hungary. Keep fighting and keep going!
Deutsch:
„Solidarische Grüße nach Ungarn, haltet durch!“
Antifaschismus ist kein Verbrechen. Wir schicken solidarische Grüße an alle Antifaschist*innen in Ungarn. Haltet durch und macht weiter!