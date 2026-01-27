[S] Spontandemonstration für Rojava und gegen Repression

Außerdem ist heute der globale Aktionstag von Riseup4Rojava. Die Revolution in Rojava ist so gefährdet wie schon lange nicht mehr. Die Stadt Kobane, die heute vor genau 11 Jahren von den Islamistischen Staat und seinen Terrormilizen befreit worden ist droht zu fallen. Rojava ist ein Ort der Hoffnung für eine revolutionäre Perspektive und der Ort, wo der IS zu Fall gebracht worden ist. Auch Deutschland, Türkei und die anderen westlichen imperialistischen Staaten tragen aktiv dazu bei, dass diese Revolution in Gefahr ist. Hier wird der Islamist Al Joulani nach Berlin eingeladen und die EU hat ihm 620 Millionen Euro zugesichert. Dadurch wird deutlich, dass es wieder nur darum geht, westliche Interessen zu vertreten und Profite aus den eroberten Gebieten zu schlagen, weil einige Teile Nordsyriens große Ölreserven besitzen.

Hier in Stuttgart konnten bisher nur die wenigsten revolutionären Demonstrationen überhaupt einige Meter laufen. Die Auflagen werden immer strenger und es wird sofort versucht, jeden selbstbestimmten Ausdruck zu zerschlagen und die Wut der revolutionären Kräfte und der kurdischen Jugend zu zerschlagen!

All das lassen wir nicht zu und wir werden die Revolution in Rojava verteidigen und uns dabei nichts von diesem Staat vorschreiben lassen. Aus all diesen Gründen sind wir heute Abend selbstbestimmt und mit voller Wut auf die Straße gegangen!

Die Revolution in Rojava verteidigen!

Biji Berxwedana Rojava! Riseup4Rojava! Fight4Rojava!

Sehid Namirin!

Tolhildan!