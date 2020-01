Tag X in Dresden! Putzi bleibt, ob ihr wollt oder nicht!

Am heutigen Tag (20.01.) bekam das "Putzi" in Dresden mitgeteilt, dass gegen die Hausbesetzer*innen Strafanzeige gestellt wurde. Es ist nun jederzeit damit zu rechnen, dass eine Räumung ins Haus steht.

Auf dem seit Freitag besetzten Gelände (Königsbrücker Straße 12-16, 01099 Dresden) mit drei Häusern hat die Errichtung eines selbstorganisierten Stadtteilzentrums begonnen.

Ein Angriff auf "Putzi" ist ein Angriff auf Selbstorganisierung und solidarische Ideen an sich.

Gegen solche Anngriffe müssen und werden wir uns gemeinsam wehren.

Haltet die Augen offen kommt vorbei, wenn eine Räumung ansteht und verhindert sie. Informiert euch über Außenstellen der Argenta Unternehmensgruppe ("Eigentümer*in" des Geländes) in euren Städten und organisiert Aktionen. Lasst uns dafür sorgen, dass die Schweine dieser Immobilienfirma und die Schweinen in Uniform in Zukunft die Finger von unseren Projekten lassen.