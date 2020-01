Bericht über die Demonstration für "echten sozialen Wohnungsbau" in Leipzig Connewitz

Die Versammlung machte darauf aufmerksam, dass alle Familien, Alleinerziehende, Rentner*innen und Freund*innen kennen, die eine bezahlbare Wohnung suchen und sie nicht mehr finden. Jeder Neubau im Stadtteil startet bei 10 Euro kalt und ist für den überwiegenden Teil der Bevölkerung nicht zu finanzieren, Leipzig war über viele Jahre „Armutshauptstadt“ und die meisten neuen Jobs sind alle schlecht bezahlt. Die Kosten für die Unterkunft (KdU) vom Amt liegen in Leipzig bei unter 5 Euro. Mit jedem Neubau steigt zudem in der Umgebung die bestehenden Mieten. Bei vielen neuen Projekten, die gerade in Connewitz im Bau sind, handelt es sich um Eigentumswohnungen. Nach aktuellem "Sozialreport“ der Stadt Leipzig, haben mindestens 22 % aller Haushalte monatlich weniger als 1.100 Euro zur Verfügung. Der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen (Gender Pay Gap ) ist sogar innerhalb eines Jahres von 208 auf 282 Euro angewachsen. Die Angebotsmieten sind in den letzten 7 Jahren um 30,6 Prozent gestiegen, während sich im gleichen Zeitraum die Zahl der Menschen die von der Stadt in Notunterbringungen versorgt werden sich um 50 % erhöht hat.

Auf all diese Entwicklungen wollte die Demonstration aufmerksam machen und war mit einigen Forderungen unterwegs. Neuere Studien zeigen, dass alleine in Leipzig 46.101 Wohnungen zu günstigen Mieten fehlen (https://dresden.mietenwahnsinn-stoppen.de/bauen-wohnen-einordnung-des-ko...).



Die Demonstration war daher wie ein Stadtteilspaziergang angelegt und kam an einigen Objekten vorbei, die sich gerade im Bau befinden („Wilde Hilde“ - https://dima-immobilien.de/immobilie-Hildebrandstr.+40%2B04277+Leipzig%2... „LA VIDA – BELLA VISTA“ - https://www.lavida-leipzig.de/bella-vista/; Parkquartier Mühlholzgasse - https://dima-immobilien.de/immobilie-M%FChlholzgasse+2a%2B04277+Leipzig%... Südcarré – https://www.wassermuehle-immobilien.de/portfolio-items/suedcarre/).

Begleitet wurde die Demonstration von einem Kamerateam von "SPIEGEL TV“, die seit Tagen im Stadtteil unterwegs sind und einen Beitrag über „linke Gewalt“ drehen wollen. Die Inhalte der Veranstaltung war ihnen ziemlich gleich, so blockierte das Kamerateam immer wieder die Demonstration, lief mitten in diese und hielt diese so auch hin und wieder damit auf. Ziel des Journalisten war es die Menschen auf der Demonstration solange mit eigenen Aussagen zu provozieren, bis auf den Unfug reagiert wird. Die Bewohner*innen von Connewitz dürfen also nach fünf Jahren wieder mit solch einem "recherchierten" Beitrag rechnen: https://www.youtube.com/watch?v=sTTMmEAjhk0



Inhaltlich ging es aber bei der Demonstration auch nicht nur um Neubauten, sondern auch um Auseinandersetzungen mit Vermietern und das Verhalten von vielen Immobilienunternehmen gegenüber ihren Mieter*innen. Eine erste Zwischenkundgebung gab es daher an der “T6“ (http://thierbacher6.de/ ), die mittlerweile eine lange Auseinandersetzung mit ihren Eigentümer führt (https://kreuzer-leipzig.de/2018/08/17/entmietung-thierbacher-strasse/). Vorbei ging es dann auch bei der Hausverwaltung KONZEPT, der das „Wagenplätzchen“ im Leipziger Westen auf dem Gewissen hat (https://de.indymedia.org/node/37243). Dann ging es über die Bornaische Str, die bald umgebaut werden soll, dazu gibt es am einen Infoabend für Bürger*innen über die Maßnahmen am Mittwoch, 22. Januar, ab 19 Uhr in der Schule Connewitz, Zwenkauer Straße 35. Der Umbau wird ganz konkrete Folgen für die Bewohner*innen haben, es lohnt sich also dort hin zu gehen.



Die nächste Zwischenkundgebung gab es auf der Wolfgang-Heinze-Straße, hier wurde auf die Stadtteilversammlung vom 31.10.2019 eingegangen (https://www.youtube.com/watch?v=ae91xozc58Y), ein Teil wird jetzt als „linksextremistische Straftat“ vom Innenministerium aufgeführt (https://twitter.com/VernetzungSued/status/1201472865486475265).



Ein paar Meter weiter wurde auf neue Kameras auf einer Baustelle eingegangen, die jetzt offensichtlich von der Baustelle aus den ganzen öffentlichen Raum in den Blick nehmen (https://de.indymedia.org/node/60500).



Weiter ging es bis zum Connewitzer Kreuz, hier wurde der „Offene Brief“ aus dem Stadtteil von einigen Menschen aus Connewitz zu Silvester vorgetragen, der noch unterschrieben werden kann: https://www.yumpu.com/de/document/read/63023663/offenerbrief



Dann ging es weiter in Richtung Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, der jetzt aus Connewitz weg gezogen ist und daher nicht mehr darüber informiert werden konnte, dass sein „Runder Tisch“ mit den Immobilienkonzernen und seine „Sozialwohnungen“ nichts mit der Lebensrealität der Menschen in Leipzig zu tun hat.

Vorbei ging es an den „Thalysia-Höfen“ mit Preisen von 13 Euro/ qm warm und weiteren Beispielen der Entmietungen, wie in der Kochstraße (https://taz.de/Kuendigungen-in-Leipzig-Connewitz/!5590057/ - https://www.vice.com/de/article/zn5zn8/news-teerbomben-gegen-leipziger-k...).

Weiter ging es dann zu den überteuerte Student*innenbuden (staytoo) auf der Karli, für geworfene Wasserbomben werden hier auch gerne mal Hausdurchsuchungen angesetzt ( https://kreuzer-leipzig.de/2018/08/14/leipziger-polizei-sucht-wasserbomben/ - https://kreuzer-leipzig.de/2018/09/14/polizei-chemie-ermittlungen-drogen... - https://kreuzer-leipzig.de/2019/02/28/geldstrafe-nach-wasserbombengate/).



Wieder am Connewitzer Kreuz wurde auf die drei Gefangenen von Silvester eingegangen (https://dievomkreuz.noblogs.org/) und der Text von der Spontandemonstration aus Halle verlesen (https://de.indymedia.org/node/59404).

Zum Schluss wurde in einem Beitrag auf das Agieren von „Genossenschaften“ in der Stadt am Beispiel eines Neubaus in der Biedermannstraße eingegangen.



Alles in allem eine sehr informative und nette Demonstration. Zum Ende die Forderungen aus dem Aufruf (https://sozialerwohnungsbaule.noblogs.org/?page_id=7):



Echter sozialer Wohnungsbau jetzt!

Kein Mensch soll in Leipzig mehr auf der Straße landen!

Keine Entmietungen und Zwangsräumungen!

Schluss mit den Ausreden von Politik und Immobilienlobby!

Demokratische Mitbestimmung von Mieterinnen stärken!

Menschen sollen in den Stadtteil wohnen können, in welchem sie leben wollen!

Behutsame, preiswerte Sanierung der LWB – Bestände insbesondere im Leipziger Süden!

Für ein Recht auf Wohnen für alle Menschen in der Stadt, nicht für jene die es sich leisten können!

Wohnen ist ein Menschenrecht!