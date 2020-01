[HH] Demonstration gegen den AfD-Parteitag in Dulsberg

Wir waren gestern mit knapp tausend Menschen in Dulsberg auf der Straße um gegen den Landesparteitag der AfD zu protestieren. Wir bedanken uns bei allen Menschen, die gestern mit uns auf die Straße gegangen sind. Lautstark und kraftvoll sind wir in den engen Straßen Dulsberg in das Jahr 2020 gestartet. Besonders gefreut haben wir uns auch über die vielen positiven Reaktionen unserer Nachbar*innen in Dulsberg!

Danke auch an alle, die die Veranstaltung weiterverbreitet haben. Egal ob über Social-Media-Kanäle, in der Nachbarschaft oder in euren Freundeskreisen. Ohne euch wären wir gestern sicher nicht so viele gewesen!

Doch viel Zeit zu feiern bleibt uns allen nicht, das Jahr 2020 geht gerade erst los. Die Wahlen in Hamburg stehen vor der Tür und somit wird auch die AfD bald in den Wahlkampf starten. Der Protest gestern kann nicht mehr sein als der Auftakt zu entschlossenen und vielfältigen Aktionen gegen die Wahlveranstaltungen der AfD. Nach den letzten Wahlerfolgen, der gleichzeitig immer größer werdenden Macht des offen faschistischen „Flügels“ innerhalb der Partei und dem erstarkenden offenen rechten Terror der letzten Jahre brauchen wir einen neuen Umgang mit der AfD.

Wir wollen nicht mehr diskutieren, welche*r Kandidat*in wann was gesagt hat und was daran problematisch ist. Es ist uns auch egal, ob der Hamburger Landesverband Nockemann oder Wolf zum Vorsitzenden wählt. Für uns ist klar: die AfD ist die Partei des Faschismus in Deutschland! In Hamburg hält es mittlerweile sogar die NPD für sinnlos, bei den nächsten Wahlen anzutreten, weil ihre Positionen von einer erfolgreicheren Partei sowieso vertreten werden.

Wir fordern, die AfD als Faschist*innen wahr- und ernstzunehmen und sie dementsprechend zu behandeln. Das heißt für uns auch: wer es ernst meint mit „Nie wieder Faschismus“ darf diesen Leuten keinen Raum geben – nirgendwo. Wenn Leute oder Institutionen es trotzdem tun, wissen sie unserer Meinung nach wo sie damit stehen und machen sich mitschuldig an der weiteren Normalisierung faschistischer Politik in Deutschland. Das gilt auch für Behörden, die unter Berufung auf den Rechtsstaat Veranstaltungen wie die gestrige ermöglichen.

Zum Abschluss nochmal danke an alle, die dabei mitgeholfen haben, dass die Demo gestern ein Erfolg war! Lasst uns gemeinsam überlegen, wie wir die nächsten Wochen und Monate gestalten können, um unsere eigenen Inhalte auf die Straßen zu bringen und uns der AfD entgegenzustellen.

Alle zusammen gegen den Faschismus!

Antifa 22309, 11.01.2020

Bilder von https://news-photo.de/, danke sehr!