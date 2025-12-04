(DD) Ausblick: Die Prozesstage 5 und 6

Das ist nicht die erste Vernehmung von ihm vorm OLG. Bereits im Verfahren gegen Lina und drei weitere Antifas war er wiederholt als Zeuge geladen.

Cedric Scholz ist ein aktiver Neonazi, der bestens vernetzt in der starken und oftmals gewalttätigen rechten Szene Wurzens und darüber hinaus ist. Er war u. a. an dem „Sturm auf Connewitz“ im Januar 2016 mit mehr als 250 anderen Neonazis beteiligt. Ausführliche Infos zu Cedric Scholz erhaltet ihr hier: https://www.soli-antifa-ost.org/der-nebenklaeger-cedric-scholz/

Der Prozesstag wird um 09:30 Uhr beginnen und wird bis ca. 13:00 Uhr gehen. Ab ca. 08:45 Uhr beginnen die Einlasskontrollen am OLG. Infos dazu findet ihr hier: https://www.antifaostkomplex.org/how-to-einlass-zur-situation-vor-und-im-olg-dresden/

Prozesstag 6 (Mi., 10.12.2025): Vernehmung Tobias Nees

Am 6. Prozesstag ist Tobias Nees als Zeuge geladen. Vernommen werden soll Nees, weil er Geschädigter eines Angriffs von Antifas am 08.01.2019 gewesen sein soll. Nees hat bisher einmal vorm OLG ausgesagt.

Nees verwies in seiner Vernehmung auf seine rechte Vergangenheit als Jugendlicher, die er angeblich hinter sich gelassen habe. Gleichzeitig trug er bei dem Angriff jedoch eine Mütze der rechten Kleidermarke „Greifvogel Wear“.

Der Prozesstag wird um 09:30 Uhr beginnen. Ab ca. 08:45 Uhr beginnen die Einlasskontrollen am OLG.