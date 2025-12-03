Sendemitschnitt: Warum ist Mumia Abu-Jamal noch immer in Haft?
In der kommenden Woche, am Dienstag, den 9. Dezember ist bereits der 44. (!) Haftjahrestag des Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal aus den USA. Während dort ein langer Marsch von Philadelphia aus durchs ländliche Pennsylvania zu Mumias Knast stattfindet, sind für den 9. Dezember auch in anderen Ländern Proteste für die Freiheit des ehemaligen Black Panthers geplant.
In Berlin wird am 9. Dezember um 18:00 Uhr eine einstündige Kundgebung vor der US Botschaft am Brandenburger Tor stattfinden. Wir gehen in der heutigen Sendung der Frage nach, wer Mumia Abu-Jamal ist und warum Politik und Justiz in den USA so ein extremes Interesse daran haben, den Journalisten entgegen jeder Vernunft so lange in Haft zu halten.
Dabei stossen wir unvermeidlich auf die großen Fragen der nie aufgearbeiteten Sklaverei in den USA und der besonderen Rolle, die Mumia als Journalist einnahm und noch immer ausübt. Erstaunlicherweise scheint grade die derzeitige gesellschaftliche Zuspitzung in den USA Mumia und anderen kämpfenden Gefangenen trotz der Rechtlosigkeit in Haft neue Unterstützung und eine wie auch immer dünne Perspektive anzudeuten.
Sendemitschnitt: https://archive.org/details/2025-12-03-16h-radio-aktiv-free-mumia
Ausgestrahlt am 3. Dezember 2025 in den Freien Radios Berlin Brandenburg
Weitere Infos:
Pennsylvania, USA March For Mumia
Berln Free Mumia Kundgebung am 9. Dezember
----
Ergänzungen
