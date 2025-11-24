[B] Free Berlin from Hamas - Antifascist Counterprotest against glorifying October 7th sexual violence as "resistance"

Free Berlin from Hamas - Antifascist Counterprotest against glorifying October 7th sexual violence as "resistance" with their demonstration "KEINE KAPITULATION – HALTET DIE FLAMME AM BRENNEN"

Am 25.11.2025, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, mobilisiert die "Alliance of Internationalist Feminists" zu einer Demonstration unter dem Titel "No Surrender - Keep the Flame Burning!". Hinter der Fassade steht ein Netzwerk, das seit Jahren end mit Samidoun-Strukturen kooperiert, die für die Freilassung auch der an den Taten des 7.10.2023 Beteiligten eintreten. Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch die Samidoun-nahe Kampagne "Dismantle Damon" zu dieser Demonstration mobilisiert.

Die Alliance hat wiederholt Symbole, Parolen und Narrative genutzt, die die sexualisierte Gewalt des 7.10.2023 als "Widerstand" verklären. Bei ihrem Aufruf gegen eie israelsolidarische Kundgebung am 5.10.2025 wurde offen mit dem roten Hamas-Dreieck mobilisiert; vor Ort skandierten ihre Unterstützer die Parole "Fest, Fest - wiederhole das Fest! 7, Oktober - ein neuer Sieg!".

Der aktuelle Demo-Aufruf blendet das Thema Palästina bewusst aus, betont "nur" seinen Antizionismus und präsentiert weibliche Ikonen anderer Regionen. Doch ein Zitat aus dem Aufruf, das die Alliance auch mit ihrem Demo-Titel ehrt, wird Yahya Sinwar zugeschrieben. Sinwar war der Hauptverantwortliche für dei barbarischen Vergewaltigungen des 7. Oktober, bei denen Frauen grausam verstümmelt und selbst nach ihrem Tod weiter geschändet wurden. Frauen, die als Geiseln nach Gaza verschleppt wurden und dort permanenter sexueller Gewalt ausgesetzt waren.

Gegen diese Glorifizierung sexualisierter Gewalt und offene Täterverherrlichung protestieren wir:

Rape is not resistance.

Antisemit*innen raus aus den Kiezen!

Free Berlin from Hamas and its allies.

Heraus zum Gegenprotest!

25.11.25, Oberbaumstr. 8, 10997 Berlin, 17 Uhr

Unser Gegenprotest findet direkt gegenüber dem Auftaktort der Demo, am U-Bahnhof Schlesisches Tor, statt. Achtet aufeinander und kommt sicher an. Wenn ihr mit der U-Bahn anreist, überlegt, an einem der umliegenden Bahnhöfe auszusteigen und den Rest zu laufen.