Aktionsaufruf ZAP Games 15.11. - 28.11.

Am 28.11. ist wieder Black Friday begleitet von den alljährlichen nervigen Werbekampagnen der Großkonzerne. Dabei wird zu materiellem Konsum aufgerufen, der unseren Planeten zerstört und eine entfremdete Welt schafft. Doch Nachfrage ist nie natürlich, sie wird künstlich geschaffen. Wer dagegen aktiv werden will ist bei den ZAP Games vom 15.11. - 28.11. genau richtig. Werde mit deiner Bezugsgruppe aktiv und ladet eure Aktion hier hoch: https://subvertisers-international.net/report-your-action/ Schicke Beispiele und weitere Infos findet ihr hier: https://subvertisers-international.net/wp-content/uploads/2025/10/Deutsche-2025-ZAP-GAMES-Explainer-PDF.pdf Anleitung zum Öffnen von Werbevitrinen:https://de.indymedia.org/tutorial/27605 Wie öffne ich Werbevitrinen in meiner Stadt?https://adbustingschluesseldienst.noblogs.org/ Adbusting Workshops: 12.11. Osnabrück https://antifawerkstatt.noblogs.org/post/2025/10/19/mi-12-11-osnabrueck-workshop-zu-adbusting-mit-bundeswehr-werbung-uni-18-30/ 13.11. Hannoverhttps://antifawerkstatt.noblogs.org/post/2025/10/20/do-13-11-workshop-zu-adbusting-in-hannover-18h-elchkeller/