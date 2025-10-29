[B]Habersaathstr. 46 - Kampf um den Keller und Wasserhahn

Liebe Leute,

inzwischen sind 10 Tage vergangen seitdem der Spekulant und "Eigentümer" Andreas Pichotta aka Arcadia Estate GmbH den Weg der völligen Eskalation einschlug und den Nachbaraufgang Nr. 48 räumen ließ und in eine Basis der K & K Munitionsbergung GmbH verwandelte. Hinter dieser Firma mit Sitz in Brandenburg an der Havel verbirgt sich ein Geflecht diverser Sicherheits- und Handwerkerfirmen, welche hier vor Ort als Schlägertrupp der Immobilienmafia agieren. Dieser Schlägertrupp besteht aus mindestens 6 Personen im Dreischichtbetrieb, welche die geräumte Wohnung in der Nr. 48 2. Stock vorne rechts als ihre Basis verwenden.

Unterstützt werden Sie dabei regelmäßig von einem Handwerkertrupp welches ebenfalls dem K & K Netzwerk zugehörig ist.

Am Montag den 27.10. wurde nun großen Teilen des Blocks die Wasserzufuhr abgedreht, nach Kontaktaufnahme zu den Berliner Wasserbetrieben unsererseits war klar, dass das Wasser irgendwo im Haus selbst abgedreht worden sein muss. Und ein Hahn der zugedreht wurde lässt sich in der Regel auch wieder aufdrehen! Auf der Suche nach dem entsprechenden Schieber haben wir zunächst die Reste des Zuschweißversuches unserer Kellertür vom 21.10. entfernt. Daraufhin wurden wir einmal mehr vom Sicherheitsdienst bedroht und von der Suche nach dem Wasserschieber im Keller abgehalten. Zusätzlich erzählt der Sicherheitsdienst den Bullen allerlei Märchen, welche diese nur allzu gerne aufgreifen um fast Rund um die Uhr hier präsent zu sein, gelegentlich gegen unsere Haustür zu treten, vom Keller aus versuchen unsere Kellertür einzurammen und allgemein rumzuprollen und zu nerven. Während man in der Presse regelmäßig über hohe Einsatzbelastung und Überstunden rumheult, scheint es zur Verteidigung der Spekulantenmafia keine Limits des Budgets zu geben.

Vorläufiger Höhepunkt dieses grotesken Schauspiels: gestern gegen 08:00 Uhr morgens begann der gleiche Handwerkertrupp, welcher bereits eine Woche zuvor versuchte unsere Kellertür zuzuschweißen, unter Polizeischutz unsere Kellertür von der Kellerseite aus zuzumauern. Die Polizeipräsenz verblieb in wechselnder Stärke fast den ganzen Tag, um dann ab 18:00 Uhr unsere Gäste der VoKü gegen Secu-Terror mit 6 Wannenbesetzungen beim Essen anzustarren! Gegen 22:00 Uhr (!) wurde die Mauer an der Kellertür ebenfalls unter Polizeischutz erneut inspiziert und besteht bis jetzt (!), 3 Wannen verblieben bis ca. 05:00 früh heute vor unserem Haus.

Interessanterweise gab es hierzu weder reißerische Artikel, noch wurden von der Polizei Twitterposts abgesetzt. Die Polizei tritt offensichtlich als Akteurin auf.

Wir unterstützen die Bemühungen des Bezirks Mitte die Wasser- und Heizversorgung sicherzustellen. Wir glauben aber das es wesentlich schneller geht, wenn wir einfach selbst den Hahn wieder aufdrehen. Wir appelieren in dieser Hinsicht auch an die übrigen Hausbewohner*innen ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen und nach den abgedrehten Wasserschiebern zu suchen anstatt in ergebener Passivität auf den Messiah... äh das BA Mitte zu warten.

Wir möchten betonen, dass die kriminelle Handlungsfreiheit der K & K Trupps allein auf der wohlwollenden Unterstützung der Berliner Polizei und der Presse-Fuzzis beruht, welche diesen Zerstörern selbst nach offensichtlichsten Straftaten und Lügenerzählungen noch umfangreiche Unterstützung gewährt!

Zeigt euch solidarisch und macht Druck, ob hier oder anderswo. Am 21.11. gibt es eine Demo zur Unterstützung von besetzten Häusern und der Habersaathstr. 46! 20:00 Uhr Max-Joseph-Metzger Platz.

Eure Habersaath46