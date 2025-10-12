[LE] gekommen um zu bleiben

-gekommen um zu bleiben-

Wir haben in Leipzig ein Haus besetzt, um uns Freiräume fernab von Mietwahnsinn und Spekulation zu erkämpfen. In Zeiten von Gentrifizierung und Inflation sind Verdrängung und Zwangsräumung teil des Alltags geworden. Allein in Sachsen kommt es pro Tag zu 9 Zwangsräumungen. Wir wollen nicht länger zusehen und erkämpfen uns im Rahmen der autonomen Besetzungstage bezahlbaren Wohraum. Wo unser neues Projekt steht verraten wir jedoch noch nicht. ;) Wir wollen es den Bulle schließlich nicht zu leicht machen. Hiermit sagen wir kommt und sucht uns doch, ihr werdet uns nicht aus dem Haus kriegen!