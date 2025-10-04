Ahaus 04.10.25 Bundesweite Großdemo CASTOR STOPPEN - Castor - Tranport noch in diesem Jahr

Die Demo führt nach der Auftaktkundgebung über die Hindenburg-Allee und die Schorlemer Straße bis zur Kreuzung Schumacherring/ Schöppinger Straße. Über diese Kreuzung muss auch jeder Castor-Behälter. Dort machen wir dann eine Kundgebung mit Musik und kurzem Sit-In. Damit alle auch gut wieder zum Bahnhof oder noch besser zum Bündnis-Treffen ins Dorothee-Sölle-Haus kommen, ist die Demo auch als Rückweg bis zur Kreuzung Schorlemer Str./ Parallelstr./ Bahnübergang angemeldet.

Beim überregionalen Bündnis-Treffen im Dorothee-Sölle-Haus (Wüllener Str. 18) wollen wir dann gemeinsam mit euch beraten, wie die nächsten Proteste aussehen sollen und was wir tun, wenn die Castoren aus Jülich wirklich los rollen.

Die Demo startet mit Musik von Marta Latour und einer Auftaktkundgebung um 11 Uhr vor dem Rathaus in der Ahauser Innenstadt.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln könnt ihr wie folgt anreisen:

Schnellbus S70 aus Münster, 09:07 Uhr Bussteig B3 (über Laer, Horstmar, Schöppingen, Heek). Dann seid ihr um 10:21 Uhr am Bahnhof Ahaus und habt genug Zeit, in die Innenstadt zu laufen oder euch noch einen Kaffee usw. zu organisieren. Alternativ könnt ihr mit der RB über Dülmen oder Coesfeld in die RB51 umsteigen.

Regionalbahn RB 51 aus Dortmund, 08:53 Uhr Gleis 31 (über Lünen, Lüdinghausen, Dülmen, Coesfeld), Ankunft 10:17 Uhr in Ahaus, Zeit für Kaffee usw.

Regionalbahn RB51 aus Enschede, 10:03 Uhr Gleis 4b (über Gronau), Ankunft 10:38 Uhr in Ahaus, dann wird es mit dem Kaffee etwas knapper bis zum Bahnhof.

Vom Ahauser Bahnhof lauft ihr die gesamte Bahnhofstraße (nicht Parallelstraße, auf der ihr ankommt!) links runter, dann entweder in den Domhof (direkt hinter dem Kino) oder eine später in die Fußgängerzone zum Markt und dann immer der Fußgängerzone zum Rathaus folgen. Ca 1,4km und 18 Minuten.

Bei der Anreise mit dem PKW fahrt ihr über die A31 nach Ahaus. Von Norden ist es die Abfahrt 31 Ahaus/Heek und dann über die Heeker Straße/ L573. Parken könnt ihr entweder in der Umgebung des Bahnhofs und dann ca. 1,4km laufen (s.o.) oder auf verschiedenen kleineren Parkplätzen entlang der Bahnhofstr bzw. im Kino-Parkhaus bzw. durchfahren bis zum Parkplatz Wallstraße Von Süden nehmt ihr die Autobahn-Abfahrt 32 Ahaus/Legden. Von der B474/ Adenauer Ring gelangt ihr über die Coesfelder Str. oder Wüllener Str. in die Innenstadt mit verschiedenen Parkplätzen (z. B. Kirmesplatz, Wallstraße).

Die Aktion unterstützende Initiativen & Organisationen:

