SMASH CRUISESHIT – Anti Kreuzfahrt Konferenz
Vom Freitag bis zum Sonntag, dem 12. - 14.09., finden im Hamburger Hafen die von grenzenlosem Greenwashing geprägten „Cruise Days“ statt. In diesem Kontext organisieren wir ein dreitägiges Veranstaltungsprogramm, das Informationsveranstaltungen, Protestaktionen und Netzwerktreffen miteinander verknüpft. Ziel ist es, ein breites Publikum zu mobilisieren und gemeinsam konkrete Gegenstrategien zur Kreuzfahrtindustrie zu erarbeiten.
Freitag, 12. September 2025 – Netzwerktreffen gegen Kreuzfahrtschiffe
Wir starten mit einem offenen Netzwerktreffen, das allen Interessierten die Möglichkeit bietet, sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und erste Aktionspläne zu formulieren. Die Teilnahme ist kostenfrei; Anmeldung für interessierte Gruppen, NGOs etc. unter smashcruiseshit@riseup.net
Samstag, 13. September 2025 – Öffentlicher Konferenztag
Der zentrale Konferenztag ist komplett öffentlich zugänglich, er findet in den Räumlichkeiten des AStA Hamburg statt. Adresse: Von-Melle-Park 5; Raum 0029. An diesem Tag wird ein Workshop, mehrere Vorträge und ein Raum für Diskussionsrunden angeboten, die sich mit den ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Kreuzfahrtschiffen auseinandersetzen. Das Programm, inklusive genauer Uhrzeiten und Raumzuweisungen findet ihr hier und auf unserer Website https://kreuzfahrt.nirgendwo.info/smashcruiseshit2025/
Programm
12:00: Initiative gegen Kreuzfahrt - Die Schattenseiten der Kreuzfahrtindustrie
13:30: Zeit.Fläche - Eine kritische Geschichte der Kreuzfahrt
15:00: Pause
16:00: TKKG - Protest aber wie?
18:00: Nabu - Cruise industry and local impact
Sonntag, 14. September 2025 – Protesttag
Am letzten Tag schließen wir die Aktionstage mit einem bunten, niedrigschwelligen Protest ab. Ziel ist es, ein starkes Zeichen gegen die Kreuzfahrtindustrie und die damit verbundenen „Cruise Days“ zu setzen. Der Protest richtet sich an ein breites Publikum und lädt alle ein, sich aktiv zu beteiligen. Treffen für interessierte Personen am Samstag im Rahmen des öffentlichen Konferenztags.
Wir laden alle Interessierten herzlich ein, an diesen drei Tagen teilzunehmen, sich zu informieren, zu diskutieren und gemeinsam aktiv zu werden. Weitere Informationen, aktuelle Updates und die offizielle Anmeldung finden Sie auf unserer Website https://kreuzfahrt.nirgendwo.info/smashcruiseshit2025/ und über die genannte E‑Mail-Adresse. Wir freuen uns auf ein engagiertes Miteinander und darauf, gemeinsam ein starkes Signal gegen Ausbeutung an Mensch und Natur und für ein Ende der Kreuzfahrtindustrie zu setzen.
Ergänzungen
Наркологическая клиника
вывод из запоя на дому
Шокирующие новости! Эти события в мире игр удивили всех!
Начни приключение в лучшего виртуального зала Клуб Вулкан!
Ищешь место для азарта? Здесь тебя ждут лучшие игровые автоматы от Microgaming!
Играй без регистрации, а можешь делать ставки по-настоящему и выигрывать реальные деньги!
Каждый день мы устраиваем розыгрыши, а новым пользователям — приветственный бонус!
Сюрпризы для всех, кто с нами каждый день!
Множество слотов на любой вкус: от классики до новинок!
Молниеносный вывод средств без задержек и обмана!
Надежная защита и официальная работа
Сделай первый шаг https://vk.com/wall783127805_3218
#казино #вулкан #игры #слоты #азарт #бонусы #игровыеавтоматы #vulkan
https://pokerup.ru/tag/club-poker
https://good-sonnik.ru/nashi-deti/4792-sistema-stavok-na-dogon-martingej...
http://protradein.ru/samye-stilnye-retro-avtomobili-samye-stilnye-retro-...
https://v-garkalin.ru/art/privlekatelnie-bonusi-dlya-vseh-igrokov-ot-kaz...
http://www.diagonaal.ee/dmb/?skip=80
Потрясающие события! Эти сенсационные игровые новости удивили всех!
Обалдеть! Эти новости о видеоиграх поразят вас!
Обалдеть! Эти игровые новости потрясли игровое сообщество!
c928445