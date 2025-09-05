SMASH CRUISESHIT – Anti Kreuzfahrt Konferenz

Freitag, 12. September 2025 – Netzwerktreffen gegen Kreuzfahrtschiffe

Wir starten mit einem offenen Netzwerktreffen, das allen Interessierten die Möglichkeit bietet, sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und erste Aktionspläne zu formulieren. Die Teilnahme ist kostenfrei; Anmeldung für interessierte Gruppen, NGOs etc. unter smashcruiseshit@riseup.net

Samstag, 13. September 2025 – Öffentlicher Konferenztag

Der zentrale Konferenztag ist komplett öffentlich zugänglich, er findet in den Räumlichkeiten des AStA Hamburg statt. Adresse: Von-Melle-Park 5; Raum 0029. An diesem Tag wird ein Workshop, mehrere Vorträge und ein Raum für Diskussionsrunden angeboten, die sich mit den ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Kreuzfahrtschiffen auseinandersetzen. Das Programm, inklusive genauer Uhrzeiten und Raumzuweisungen findet ihr hier und auf unserer Website https://kreuzfahrt.nirgendwo.info/smashcruiseshit2025/

Programm

12:00: Initiative gegen Kreuzfahrt - Die Schattenseiten der Kreuzfahrtindustrie

13:30: Zeit.Fläche - Eine kritische Geschichte der Kreuzfahrt

15:00: Pause

16:00: TKKG - Protest aber wie?

18:00: Nabu - Cruise industry and local impact

Sonntag, 14. September 2025 – Protesttag

Am letzten Tag schließen wir die Aktionstage mit einem bunten, niedrigschwelligen Protest ab. Ziel ist es, ein starkes Zeichen gegen die Kreuzfahrtindustrie und die damit verbundenen „Cruise Days“ zu setzen. Der Protest richtet sich an ein breites Publikum und lädt alle ein, sich aktiv zu beteiligen. Treffen für interessierte Personen am Samstag im Rahmen des öffentlichen Konferenztags.

Wir laden alle Interessierten herzlich ein, an diesen drei Tagen teilzunehmen, sich zu informieren, zu diskutieren und gemeinsam aktiv zu werden. Weitere Informationen, aktuelle Updates und die offizielle Anmeldung finden Sie auf unserer Website https://kreuzfahrt.nirgendwo.info/smashcruiseshit2025/ und über die genannte E‑Mail-Adresse. Wir freuen uns auf ein engagiertes Miteinander und darauf, gemeinsam ein starkes Signal gegen Ausbeutung an Mensch und Natur und für ein Ende der Kreuzfahrtindustrie zu setzen.



