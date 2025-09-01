Krieg dem Krieg! RME: ACAB!

Am vergangenen Samstag wurden unsere GenossInnen über 11 Stunden im Bullenkessel in Köln festgehalten. Anlass dafür war die Abschlussdemonstration des Rheinmetall Entwaffnen Camps 2025. Noch bevor das Camp startete, gab es schon Repressionen in Form von einem – vorläufigen – Verbot für die gesamte Woche.DemosanitäterInnen berichten von über 200 Verletzten. Und auch vor den SanitäterInnen selbst machten die Bullen keinen Halt. Sie antworteten auf den Kampf gegen den Militarismus mit massiver körperlicher und sexualisierter Gewalt, Maßnahmen und erzeugten dabei bewusst Bilder für die Medien, die uns einschüchtern und kriminalisieren sollen. Doch dieser Staat wird unseren Kampfgeist und unsere Klasse weder brechen noch unseren Protest zerschlagen. Wir sind nicht die Kriminellen, die Kriminellen sind die Kriegstreiber, die das Morden in Palästina und aller Welt möglich machen und sich damit Profite in Rekordsummen einstecken. Es muss eine revolutionäre Lösung für Krieg und Militarisierung geben. Wir bleiben standhaft, so wie es auch unsere GenossInnen im Kessel taten – ob in Bremen oder anderswo. Spürt unsere Wut auf diesen Staat und seine Kriegsbegeisterung, spürt unseren Schmerz und die Liebe für unsere Klasse! Wir lassen uns nicht aufhalten – gemeinsam gegen ihre Kriegstreiberei! Eure Gewalt wird uns niemals spalten! Wir sind stolz auf euch, GenossInnen! Wir gedenken allen, die am Samstag Repressionen erlebt haben und im Nachhinein noch erleben werden. Ihr habt unseren vollsten Respekt und unsere Solidarität!

Krieg dem Krieg! RME: ACAB!