[S] Bundeswehrkarrierecenter markiert - Krieg dem Krieg - #RME

Denn während gerade sämtliche bürgerlichen Parteien in das Horn der Aufrüstung, Militarisierungen und Rüstungsexporte blasen und unter anderem von der aktiven Unterstützung des barbarischen Genozids des Israelischen Staates am palästinensischen Volk profitieren, halten wir es für absolut richtig und notwendig die Infrastruktur des Militärapparats auch konkret anzugreifen und der Normalisierung der Bundeswehr in der Öffentlichkeit und der Rekrutierungswelle etwas entgegenzusetzen.

Auch die jüngsten Ereignisse, rund um das Verbot des größten bundesweiten antimilitaristischen Protestcamps in Köln zeigen, in welche Richtung sich die Repressionsorgane des Staat sich nach Innen hin entwickelt. Völlig legitimer und notwendiger Protest gegen die Aufrüstung wird von der Juristerei, politischen Akteuren und den Bullen zum Verbrechen verklärt. Vorgebliche "Unfriedlicheit", einige aufgehängte Plaktate, deutschlandweite Mobilisierungsvorträge und Aufrufe verschiedener Gruppen werden vom Staat mit fadenscheinigen Erklärungsmustern zum Angriff auf die Allgemeinheit und zum linken Terror hochstilisiert. Die Bullerei verbietet das Rheinmetall-Entwaffnen Protestcamp und versucht gar die Parole dem "Krieg dem Krieg" anzusagen als verbrecherisch zu deligitimieren. Diesen Generalangriff auf den Antimilitarismus und die linke Bewegung im Allgemeinen nehmen wir nicht hin.

Wir sagen gegen all diese Repression und die Aufrüstungswelle: Unfriedlich sind nicht wir, unfriedlich ist das kapitalistische System. Wir werden nicht mitmachen und sterben für die imperialistischen Großmachtsambitonen einiger Kapitalist:Innen und ihren Handlagern im deutschen Staat, wir werden sie auf allen Ebenen sabtotieren. Für uns ist klar: Wer wirklich Frieden will, wird in diesem Staat und dem kapitalistischen System niemals sein Glück finden. Weder Rechte angebliche "Friedensfreunde" der AfD noch grüne "feministische Außenpolitik" wird nicht doch am Ende, die Arbeiter:Innenklasse in Deutschland für die Militarisierung zahlen und für ihre Kriege sterben lassen.

Also lasst auch uns die Menschen aufklären darüber, warum Antimilitarismus so notwendig und legitim ist und deutlich machen, dass ihre Repression uns zwar treffen kann - aber uns niemals aufhalten wird!

Jetzt erst recht - Alle auf nach Köln zum RME-Camp

Krieg dem Krieg - Überall