„Krieg dem Kriege” - und für die soziale Revolution: Der Anarchist und Antimilitarist Ernst Friedrich
Widerrede gegen den Beitrag: "Soziale Revolution statt "Krieg dem Krieg"! Zum Rheinmetall-Entwaffnen Camp" (https://de.indymedia.org/node/531877)
Der Beitrag stellt sehr weit hergeholte Widersprüche her, wo es nie welche gab. Krieg dem Krieg und für die soziale Revolution einzutreten wurde schon seit dem der Slogan auftauchte, gerade von Anarchist*innen, in der Propaganda der Tat als sich bedingende Handlungsfelder gesehen.
Einfach eine ergoogelte schwarze Fahne im Indy Artikel zu verwenden und dann nur knapp was aus Wikipedia zu zitieren über den Autoren und Anarchisten Ernst Friedrich – der mit seinem Buch den Slogan "Krieg dem Kriege" populär machte, zeigt: es ging dem/der Indy-Beitrag-Schreibenden Person wohl doch nicht so sehr um einen Standpunkt von Anarchist*innen, sondern eher um ein bashing von "Roten Gruppen" und nebenbei um ein bashing der "Propaganda der Tat" - also der Militanz.
Alleine ein Blick zb in die Biographie von Ernst Friedrich weist auf einen revolutionär und antiautoritär zu verstehenden aktivistischen Ansatz des damals von Anarchist*innen propagierten Analysen hin.
Ein paar Auszüge der Biographie sind hier unter dem Beitrag angefügt, vielleicht hilft's ja die doch sehr bemüht daher kommenden low-term Konstruierungen ad acta zu legen und sich wieder mehr darauf zu konzentrieren, die militaristischen und neokolonialen Herrschaftssysteme zu dekonstruieren, in denen wir leben.
Ernst Friedrich war übrigens auch nicht der*die erste Anarchist*in, der*die den Slogan "Krieg dem Kriege" verwendete:
Krieg dem Krieg. (Freier Arbeiter-Verlag, Berlin 1907, von Ferdinand Domela Nieuwenhuis)
"Krieg dem Kriege, es lebe der Friede!" (Wohlstand für alle, 1909: https://www.anarchismus.at/anarchistische-klassiker/artikel-aus-wohlstan...)
In diesem Sinne: Krieg dem Krieg – für die soziale Revolution!
Über den Anarchisten und Antimilitaristen Ernst Friedrich
Flucht bestimmte bedeutsame Abschnitte im Leben des Anarchisten und Antimilitaristen Ernst Friedrich (* 25. Februar 1894, Breslau; † 2. Mai 1967 Le Perreux-sur-Marne). Vor den Nationalsozialisten floh er durch halb Europa, aus Internierungscamps konnte er sich in letzter Sekunde befreien und während des Ersten Weltkriegs flüchtete der konsequente Kriegsgegner nicht etwa aus einem, sondern in ein Gefängnis.
Friedrich, der seine Buchdruckerlehre abbrach, um sich zum Schauspieler ausbilden zu lassen, gehörte um 1916 der antimilitaristisch-revolutionären Jugend in Breslau an. Um dem Frontdienst zu entgehen, verübte er – nach eigener Aussage – einen Sabotageakt, kam dafür ins Gefängnis und wurde erst im Laufe der Novemberrevolution befreit.
„Als auch ich auserkoren wurde den Mörderkittel anzuziehen, um gegen meine englischen und französischen Brüder zu kämpfen, als ich mich vor dem staatlich befohlenen Menschenmord nicht länger ‚drücken‘ konnte, da war mir das Gefängnis sympathischer als das Schlachtfeld.“
Anfang der 1920er Jahre gründete er in Berlin die antimilitaristisch-anarchistische Jugendbewegung „Freie Jugend“, gab mehrere Zeitungen (z. B. „Freie Jugend. Jugendschrift für herrschaftslosen Sozialismus“, „Die Schwarze Fahne“) und Bücher heraus, betätigte sich als Sprecher und Rezitator und rief 1921 in Berlin die Arbeiter-Kunst-Ausstellung ins Leben, in der unter anderem Ausstellungen von Käthe Kollwitz, Otto Nagel, Hans Baluschek und Paul Eickmeier gezeigt wurden. Bis heute bekannt ist Ernst Friedrich für sein Anti-Kriegsbuch „Krieg dem Kriege“ von 1924 und den Aufbau des Berliner Anti-Kriegsmuseums 1925.
Ganzer Beitrag/Biographie auf: http://gefluechtet.de/wp/2015/09/19/der-anarchist-und-antimilitarist-ern...
Ergänzungen
egal wie oft ihr löscht
ernst friedrich war gegen den leninismus und hat wie alle anarchisten
die nicht total bescheuert sind die liberale demokratie besser gefunden
als die rote diktatur in de "sowjetunion". es gab damals schon kaum noch
anarchistinnen die eure "propaganda der tat" gut fanden. bei diesem
konzept ging es darum, mittels attentaten also morden eine revolution
herbeizuführen. das hat der anarchistischen bewegung nur geschadet und
so gut wie nie etwas gutes gebracht. daher wurde es von unserer bewegung
vor langer langer zeit verworfen.
wollt ihr jetzt irgendwelche politiker, konzernchefs oder staatsanwälte
umbringen wie die RAF? und das noch unter dem label "antimilitarismus"?
wer die roten gruppen gut findet, hat doch eh entweder keinen verstand
oder kein gewissen. wenn ihr gewalt so geil findet, was stört euch dann
am kapitalismus? oder stört euch nur die demokratie?
der tyrannenmord ist eine krasse ausnahme, wo ein mord sinnvoll sein
kann. friedrich merz ist kein tyrann. eure geliebten rote gruppen haben
übrigens die vernichtung der anarchistischen bewegung als ziel, so wie
es lenin und stalin propagiert und umgesetzt haben; eure vernichtung,
kapiert ihr das?
Widerrede gegen die Widerrede
Der Beitrag obern stellt einen ebenfalls weit hergeholten Widerspruch her zwischen dem Artikel : "Soziale Revolution statt "Krieg dem Krieg"! zum Rheinmetall-Entwaffnen Camp" (https://de.indymedia.org/node/531877) und dem Artikel hier: https://de.indymedia.org/node/533797
Es geht eben nicht um eine Kritik an dem Anarchisten und Antimilitaristen Ernst Friedrich, es geht auch nicht um " ein bashing der "Propaganda der Tat" - also der Militanz" sondern um eine Kritik eines aufkommenden Militarismus in der Bewegung - diese kann sowohl von "Roten Gruppen" als auch von Anarchist*innen bedient werden. Reflexartige Abwehr dieser Kritik ist nicht zielführend und geht nicht auf den Kern der Kritik in dem kritisierten Beitrag ein, auch wenn der Beitrag ansonsten nicht unsympathisch ist.
Diverse Gruppen propagieren ein "Krieg dem Krieg" und auch die Camp-Orga tut dies offensichtlich, und machen sich mit der Kriegslogik gemein. Wenn die "Soziale Revolution" die Antwort auf Krieg ist, warum dann „Krieg dem Krieg“. Natürlich wird eine soziale Revolution nicht ohne Militanz erfolgreich sein, aber darum dreht sich die Kritik auch nicht. Wir brauchen nicht zur Bekämpfung des Krieges in die Logik von Krieg einzusteigen. Krieg ist kein positiver Begriff. So wie Frieden kein positiver Begriff ist, weil er nur die Abwesenheit von Krieg ist. Und Krieg ist definiert: Schlachten, Morden, Zerstören – und zwar Leben. Das ist ein Unterschied zur Sabotage zum Beispiel.
Es braucht nicht die Parole "Krieg dem Krieg" - die von einigen "Roten Gruppen" nicht als Antimiltarismus gedacht, oder im Sinne von Ernst Friedrich angewendet, um zu einem Widerstand (ob militant, mit der Propaganda der Tat, pazifistisch etc) gegen Krieg zu kommen. Hinter der Propagierung eines „Krieg dem Krieg“ verbirgt sich als zu oft Machismus und Militarismus. Das schön zureden ist ein Fehler.
Und "Krieg dem Kriege" von Ernst Friedrich arbeitete mit den Bildern des Kriegs in seiner Schonungslosigkeit dargestellt gegen Krieg. Er propagiert nicht einen militärischen Krieg gegen den Krieg zu führen sei. Und er war ein überzeugter Gegner von Nationalismus. Unterschiedslos zeigte er die zerschossenen Menschen aller Seiten. Der Hinweis auf den „Blick zB. in die Biographie von Ernst Friedrich der auf auf einen revolutionär und antiautoritär zu verstehenden aktivistischen Ansatz des damals von Anarchist*innen propagierten Analysen hinweist“ ist ganz hilfreich, aber nicht unbekannt und vor allem entkräftet er nichts sondern bestätigt die kritisierte Position. Anders auf dem Camp, wo es meist um den deutschen Imperialismus geht und nicht gegen alle Formen der Kriege, denen wir gerade ins Auge sehen. Da war der zitierte Anarchist weitsichtiger. Positionen auf dem Camp sind nicht so eindeutig, wie in Deiner Widerrede unterstellt. Schön wäre es.
Deine Kritik geht an der Kritik vorbei. Vielleicht weil sie die sozialrevolutionäre, anarchistische Militanz verteidigen will, die gar nicht in Frage steht.
In Diesem Sinne: Soziale Revolution gegen jeden Krieg!
Der ehemaligen Sowjetrepublik Ukraine eine NATO-Mitgliedschaft anzubieten und somit anschließend US-Militärbasen dort an russischer Grenze zu stationieren gleicht einer Kriegserklärung an Russland. Auf russische oder chinesische Militärbasen in Mexiko würden die USA viel härter als Russland antworten, erinnert euch an die Kubakrise 1962. Keiner will seinen schwer bewaffneten Feind an seiner Grenze dulden.
