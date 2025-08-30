Köln: Spontandemo am Freitag Abend im Zuge von Rheinmetall Entwaffnen

Nachdem die ganze Woche schon einige Aktionen stattgefunden haben und auch Freitag in Köln Kalk und an weiteren Orten Rüstungsindustrie blockiert wurde, ging es für uns abends vom Camp aus nach Köln Mülheim wo wir mit einer Spontandemo mit 80 Genoss:innen über die Keupstraße liefen. Begleitet von Pyro, Feuerwerk und kraftvollen Parolen thematisierten wir im Stadtteil den antimilitaristischen Kampf, unsere sozialistiche Perspektive und brachten vor allem unsere Solidarität mit dem palästinensichen Volk zum Ausdruck. Neben der Sponti wurden Flyer an Anwohner:innen verteilt und zur Abschlussdemo am Samstag mobilisiert. Als es nach einiger Zeit die Cops dann auch mal nach Mülheim schafften konnte die Demo erfolgreich aufgelöst werden.

Krieg dem Krieg überall! Sozialismus statt Weltkrieg!

Rheinmetall Entwaffnen!