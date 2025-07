Am 15.07 haben sich auch in Wien queere Anarchist*innen dem Aktionstag für Maja T. angeschlossen und haben aus Solidarität ein Banner von einer Ubahnbrücke gedroppt.

Denn auch Österreich war Teil der rechtswidrigen Auslieferung nach Ungarn, Maja wurde in der Nacht vom 27.06 auf den 28.06.23 mit dem Hubschrauber aus der JVA Dresden an die österreichische Grenze gebracht und von dort weiter nach Ungarn verschleppt.

Das Österreich sich an der Kriminaliserung von Antifaschismus beteiligt ist nichts neues, trotzdem ist es eine neue Eskalationsstufe die wir in den letzten Monaten sehen, sei es sich an einer illegalen Auslieferung zu beteiligen und damit zu ermöglichen dass eine non-binäre Person in ein Land kommt in dem Mensch quasi nicht existiert und in Isolationshaft gesteckt wird. Oder auch im AntifaGraz25 Verfahren, in dem Antifaschist*innen wegen dem angeblichen Diebstahl einer Burschi Kappe schwerer Raub vorgeworfen wird, wir sehen der Österreichische Bullenstaat ist und bleibt ein Gegner jeder Antifaschist*in und wir müssen uns solidarisch zeigen mit jeder Antifaschist*in die kriminalisiert wird von einem Staat.

Aber nicht nur bei der Kriminalisierung gegen Antifaschist*innen beteiligt sich der österreichische Staat, sondern auch geflüchtete queere Menschen werden verfolgt und abgeschoben, nur weil sie nicht einer normativen Vorstellung von Queerness entsprechen. Menschen anhand ihres Aussehens Queerness abzusprechen, ist eine zu tiefst menschenverachtende Handlung. Die Abschiebungen passieren ausgerechnet mit AustriaAirlines, die Jahr für Jahr weiter bei der kommerziellen Pride einen Wagen bekommen.

Wir sehen auf einen Staat ist kein Verlass für queere Antifaschist*innen und erst recht nicht auf den Kapitalismus.

Free Maja!

Faschos aufs Maul