afd buero in wuppertal angegriffen - free maja - free all antifas

mit haemmern und farbe haben wir in der nacht vom 9. auf den 10. juli das afd buero in der heckinghauser str. 247 in wuppertal angegriffen.

nach 39 tagen im hungerstreik ist majas situation inzwischen kritisch und der gesundheitszustand verschlechtert sich rapide. jeden weiteren tag des hungerns erhoeht sich das risiko schwerwiegender und langfristiger gesundheitlicher schaeden. uns bleibt keine zeit mehr - holt maja zurueck!

zur afd wollen wir nicht gross worte verlieren. die afd ist eine rassistische und faschistische partei. auch in wuppertal.

antifa bleibt handarbeit!

rechten strukturen die raeume nehmen - antifaschistische raeume erkaempfen - az wuppertal verteidigen!

free maja - zaid muss bleiben - free all antifas!