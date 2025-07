[HB] Achtung: Neonazis filmen linke Demos

Seit Jahren filmen Faschos und rechte Streamer*innen linke Demos ab. Auch in Bremen.

Neben dem mittlerweile bekannten Wolfgang Wincierz, der u.a. regelmäßig in Bremen linke Demonstration oder aktuell die Proteste gegen AFD-Stände abfilmt, wollen wir auf zwei weitere Rechte aufmerksam machen:

Claudia Herzig und Oliver Beier

Die beiden Anfang 40-jährigen wohnen in Vegesack, sind meistens zu zweit unterwegs und besuchen Neonaziaufmärsche in ganz Deutschland. Zum Beispiel die rechte Demo gegen das Autonome Zentrum FLAFLA am 17.05.25. in Herford oder den rechten Anti-CSD-Protest in Pforzheim am 14.06.25. Dabei übernehmen sie kleinere Aufgaben und filmen die Demos von innen heraus, gerne auch den Gegenprotest.

Claudia und Oliver besuchten auch Querdenken-Aufmärsche, den AFD "Bürgerdialog" am 09.02.25 in Zetel und Proteste der Friedensbewegung, wie den Ostermarsch in Bremen 2025.

Seit letztem Jahr filmen die beiden unsere Demos ab und veröffentlichen die Videos online. Beispiele sind der 13.12.25 in Hamburg, der 18.03.25 in Bremen oder der Anti-IMK Protest am 12.06.25 in Bremen.

Merkt euch die Gesichter von Claudia und Oliver und verhindert, dass sie uns und unsere Proteste filmen.

Regenschirme wirken Wunder. :)