Rechte Adbustings oder die Ambivalenz des Verstehens

Sind Adbustings rechts?

Im Februar 2019 ging ein Stürmchen durch die Hauptstadtpresse: „Auch Rechtsextreme kapern Werbeflächen. Am Samstag hingen in Werbekästen der Wall AG plötzlich Plakate der IB“ (1). Der Nachrichtenwert scheint sich dabei vor allem aus dem dritten Satz zu ergeben: „Eine linke Gruppe war wenige Tage zuvor mit einer ähnlichen Aktion aufgefallen“. In schönst vollendeter Extremismustheorie-Apologie (2) wird das Thema am Ende des Artikels wieder aufgenommen: „Ob ein Zusammenhang zwischen der Aktion der Identitären und der eher links einzuordnenden Gruppe „Rocco und seine Brüder“ besteht, darüber wollte die Unternehmenssprecherin der Wall AG nicht mutmaßen“. Mensch sieht hier sehr deutlich, wie die selbsternannte „Journalist*in“ sowohl versucht der Pressesprecher*in ihren Spin in den Mund zu legen, als auch gegen das Abwehren die Pressesprecher*in als vermeintliche Kronzeug*in für einen hufeisenförmigen Zusammenhang heranzuziehen. Um den Effekt zu verstärken, geht es mit Belanglosigkeit weiter: „Klar ist aber auch: Wenige Tage nach der Veröffentlichung des Videos der „Rocco“-Gruppe wurden die Identitären aktiv.“ Auch in linken Kreisen gab es Reaktionen a la „Adbusting? Das macht doch auch die IB?“ Die Frage ist Teil eines größeren Problems. Die Reflexhaftigkeit der Frage zeigt sich daran, dass niemand mit der Frage „Demos? Das machen doch auch Nazis?“ die mit Abstand am häufigsten von Linken verwendete Aktionsform in Frage stellt. Doch was hat es damit auf sich?

Ein doppeltes Missverständnis

Hinter diesem Missverständnis stehen mindestens zwei tiefere Probleme. Das erste ist die mangelnde Reflexion über das Verhältnis von Politik und Subkultur. Die linksradikalen Mosaike in Deutschland sind bis auf wenige Ausnahmen Subkulturen. Sie verstehen sich aber als politische Bewegungen. Leider funktioniert beides nach völlig unterschiedlichen Logiken. Das Schlimmste, was einer Subkultur passieren kann, ist, dass ihre Formensprache „mainstream“ wird. Wenn es alle wie die Subkultur machen, ist Subkultur erledigt. Politik funktioniert genau anders herum: Wenn der Mainstream linksradikale Inhalte übernimmt, haben wir gewonnen (3). Ein Denken in subkulturellen Logiken steht dem leider im Weg.

Handlung vs. Inhalt

Das zweite Problem der subkulturellen Logik ergibt sich bei der Betrachtung des Unterschiedes zwischen subkulturellen Handlungen und politischen Inhalten. Die Zugehörigkeit zu einer Subkultur konstituiert sich durch bestimmte Handlungen: Ich gehöre dazu, wenn ich bestimmte Kleidung trage; Ich gehöre dazu, wenn ich eine bestimmte Musik höre; Ich gehöre dazu, wenn ich bestimmte Sachen sage; Ich gehöre dazu, wenn ich auf bestimmte Demos gehe.

Ritualisierte Handlungen

Diese subkulturelle Logik zeigt sich in der erwähnten Frage: „Adbusting? Macht das nicht auch die IB?“ Anstatt nach dem Inhalt einer Aktion zu fragen, geht’s nur um die Handlung. Aus dem selben Grund wird in linken Kreisen fast nie hinterfragt, ob im konkreten, politischen Kontext eine Demo überhaupt sinnvoll ist. Stattdessen nimmt die subkulturelle „DNA“ den Auseinandersetzungsprozess vorweg. Irgendwas Schlimmes, uns emotional berührendes passiert, also machen wir selbstverständlich eine Demo. Denn in Subkulturen geht es um die gemeinsame ritualisierte Handlung, die Gemeinsamkeit schafft. Eine bestimmte Politik definiert sich eher über den Inhalt.

Aktionsformen als Werkzeugkasten

Ein politischer Blick sieht Aktionsformen als Werkzeuge. Je nach politischer Situationseinschätzung würde mensch ein der Vermittlung des politischen Inhaltes angemessenes „Aktion-Tool“ wählen, wie es bei neoliberalen NGO neudeutsch treffenderweise heißt. In der linken Subkultur nimmt mensch stattdessen immer den Demo-Hammer, egal, ob man Schrauben oder Nägel in der Wand haben möchte.

Adbustings von antiken Nazis?

Wenn mensch Aktionsformen als Werkzeuge sieht, verwundert es nicht, dass auch Nazis Demos und Adbustings für ihre Anliegen nutzen. Dies zeigt auch der Blick in die Geschichte. Ob die hier geschilderten Adbustings aus Pompeji emanzipatorischen Charakter hatten, darf angesichts der erkennbaren Aktionstaktik und der fehlenden Quellenlage zum historischen Geschehen gerne bezweifelt werden. Mindestens seit 1957 ist die Aktionsform Adbusting in der rechten Filterblase belegbar. Im von Nazis gern gelesenen Buch „Der totale Widerstand“ von Hans von Dach (4) werden bereits Adbustings als Aktionsform vorgeschlagen.

Vervielfältigungsapparat so viel wert wie ein Maschinengewehr?

Der Autor des Buches, ein Schweitzer Major, nimmt an, dass eine ausländische, kommunistische Macht die helvetische Konföderation besetzt. Allen Soldat*innen, die beim Rückzugsgefecht auf das Reduit abgeschnitten werden, und Zivilist*innen, denen auf Grund ihrer politischen oder sozialen Positionierung Repression und Erschießung drohen, empfiehlt er lieber „aufrecht“ mit der Knarre in der Hand zu sterben. Um das zu erleichtern, versucht er den Anführer*innen ein Handbuch zu geben. Erwartungsgemäß geht es im Buch viel ums Leute erschießen und Sachen in die Luft sprengen. Aber von Dach schreibt auch: „Die politische Polizei fürchtet illegale Schriften fast noch mehr als Schusswaffen und Sprengmittel. (…). Eine Schreibmaschine ist oft wichtiger als eine Pistole. Ein Vervielfältigungsapparat ist so viel wert wie ein Leichtes Maschinengewehr“ (5).

„Alles Lüge!“

Auch einfache Formen von „Adbusting“ beschreibt von Dach: „(…) Propaganda-Plakate, die für die feindliche Ideologie werben, müssen bekämpft werden. (…). Setze hierzu Spezialtrupps ein, welche die Plakate abreißen, abkratzen, überkleben, überschmieren oder mit „Gegenplakaten überkleben.“ Auch das Kommunikationsguerilla gerade in der Defensive als Taktik sinnvoll ist, erkennt von Dach: „Wenn die gegnerische Straßenüberwachung scharf und wirksam ist, begnügt man sich damit, einen relativ kleinen Klebestreifen in schreiender Farbe mit dem Aufdruck „Alles Lüge!“ quer über das amtliche Plakat zu kleben“. Denn: „Das braucht wenig Zeit und macht keinen Lärm“.

Die geheime Macht der Widerstandsbewegung

Im Angesicht der kommunistischen Gefahr kann sich der rechte Militär sogar für das bürgerliche Schreckgespenst Graffiti erwärmen: „Mauerparolen, in großer Zahl Nacht für Nacht angeschmiert, machen den Gegner nervös und heben das Selbstvertrauen der Bevölkerung. Sie dokumentieren die geheime Macht der Widerstandsbewegung“ (6).

Gut organisierte Gruppierung?

Der serbische OTPOR-Aktivist Srdja Popovic beschreibt 54 Jahre später mit anderen Worten genau dasselbe: „(…) in einer Nacht konnten wir 300 geballte Fäuste sprühen, und eines Morgens wachten die Bürger von Belgrad auf und sahen, dass der gesamte Platz der Republik mit Graffiti-Fäusten verziert war. Damals hatten alle Angst vor Milosevic und die Aktion vermittelte den Leuten den Eindruck, dass sich hinter den Kulissen eine große und gut organisierte Gruppierung formiert hatte. Und bald war dies tatsächlich der Fall. Junge Leute, die die Faust mit der Unterschrift »Widerstand« überall sahen, wollten natürlich mehr über diese neue, coole Sache erfahren. Sie wollten dabei sein“ (7).

Inhalt ist entscheidend

Das dürfte den Werkzeugcharakter dieser Aktionsformen zeigen und deutlich machen, dass sich linksradikale Politik von rechter Politik vor allem durch den politischen Inhalt unterscheidet - und nicht dadurch, dass die einen Demos und die anderen Adbustings (8) machen würden. Das mag trivial klingen, angesichts der Extremismustheorie u.a. bei Tagesspiegel und dem subkulturellen dDenken in der Linksradikalen scheinen uns diese Klarstellungen aber notwendig.

Der gesellschaftliche Kontext

Und es ist noch aus anderen Gründen wichtig. Kommunikationsguerilla ist gut im Erzeugen von Aufmerksamkeit und eher schlecht im Vermitteln von Inhalten. Für Adbustings gilt dies umso mehr, da sie mit der plakativen, zuspitzenden Logik von Reklame arbeiten (müssen). Darüber hinaus ist das Wirken von Kommunikationsguerilla immer abhängig vom gesellschaftlichen Kontext, in dem sie stattfindet. Das führt dazu, dass sich die Wirkung nicht immer 100% vorhersehen lässt, da die Betrachtenden bei der Interpretation des jeweiligen Adbustings auf ihre eigenen Wissensschätze und das, was sie für real halten, zurückgreifen müssen.

Machtgeil, oder...

Als Beispiel für dieses Problem möge dieses Adbusting eines SPD-Wahlplakates aus dem Jahr 2005 herhalten. Das originale Plakat zeigt die damalige Bundeskanzler*in Gerhard Schröder (9) mit den Slogan: „Kraftvoll, Mutig, Menschlich.“ Schröder wird so als kerniger Typ voller toxischer Männlichkeit inszeniert. Diesen Slogan wandelten Adbuster*innen um in: „Kraftvoll, Mutig, Machtgeil“. 2005 dürfte das Publikum diesen Slogan als irgendwie „linke“ Kritik an einem sexistischen und autoritären Politiker verstanden haben.

...konsequente Machtpolitik?

Heute dürften Linke das vermutlich immer noch so sehen, aber auch AfDler*innen und ihre Fans könnten mit dem Slogan etwas anfangen, wenn er z.B. mit Merkels Gesicht verbunden wird. Beim Landesparteitag der CDU-Mecklenburg in Kühlungsborn 2017 kam es z.B. zum Eklat, weil ein*e Delegierte die auf dem Podium sitzenden Kanzlerin beschiimpfte. „Noch nie war ein Kanzler so machtgeil und unpatriotisch, besser antipatriotisch“ sagte Wolfgang Grieger. „Wenn jemand 12 Jahre einen bestimmten Stil fährt und 12 Jahre konsequente Machtpolitik betreibt, dann ist das geringste Übel, dass wir mal ihre Majestät Merkel von ihrem Thron stoßen" (10).

Ambivalentes Adbusting

Das „Machtgeil“-Adbusting ist also von Links wie Rechts lesbar. Je nachdem, ob in 2005 oder 2019, oder welches Publikum mensch fragt, werden die gesellschaftlichen und persönlichen Hintergründe des Publikums andere Interpretationsspielräume lassen. Verschärfend kommt hinzu, dass die plakative Logik von veränderten Plakaten zwar Aufmerksamkeit und Interesse schafft, aber nicht wirklich viel vermittelt. Um das „Machtgeil“-Adbusting in einen definitiv linken Kontext zu stellen, hätte sich z.B. das Einfügen einer weiteren Zeile, die mehr Informationen bietet, angeboten oder beispielsweise ein an Tabakhinweise angelehnter Kasten mit schwarzen Rand unten rechts, der auf die Gefahren von Herrschaft aufmerksam macht (11).

Rechte Flanke Konsumkritik

Zur Ambivalenz von Adbusting gehört aber auch, dass gerade Konsumkritik*innen oft an rechts anschlussfähige Inhalte vertreten. Gerade der häufig zitierte „Godfather“ of Adbusting, Kalle Lasn, ist dafür ein Beispiel. Lasn lebt in Kanada und vereinnahmt mit seinen „Adbusters Magazin“ und der „Adbusting Media Foundation“ gleich eine ganze Aktionsform. Dass sie Adbusting, also eine Tätigkeit, unabhängig vom Inhalt zur Bewegung erklären, zeigt schon, wie subkulturell dort gedacht wird. Entsprechend erweckungssektenartig und avantgardistisch ist auch die Rhetorik: „Wir müssen die Menschen erreichen, die in einer Medien-Konsum-Trance leben, vollkommen unbewusst, was in der Welt passiert. Wir müssen diese Menschen aufwecken (...) Der Schritt danach ist, sich zu radikalisieren, um ein Cultural Jammer auf dem höchsten Level zu werden“ (12).

Weltweit und milliardenschwer?

Doch die Argumentation ist auch nach rechts anschlussfähig: „Werbung hat sich langsam zu einer weltweiten einer Milliarden Dollar schweren Industrie entwickelt, die nicht aufhört, uns zu erzählen, wie glücklich wir sein können solange wir Dinge kaufen (…) Wir haben aufgehört Bürger zu sein und begannen, Konsumenten zu sein. “ Hier wird das Bild von der Verschwörung, die die Leute manipuliert, angedeutet. Der Verweis auf das „weltweit“ ist anschlussfähig an Diskurse, die nicht an die eigene nationale Scholle gebundene, kosmopolitische Intelligenzen schon immer problematisch fanden. Und zum kosmopolitisch kommt auch noch milliardenschwer dazu. Na? Was für Leute stecken da wohl hinter?

Die Juden-Liste

Das fragte sich auch Kalle. In seiner Zeitschrift veröffentlichte er 2004 den Artikel „Warum sagt niemand, dass sie jüdisch sind?“ (13). Der Artikel kritisiert die neokonservative Ideologie in den USA. Dabei hob er die seiner Meinung nach jüdischen Namen der von ihm kritisierten Unternehmer*innen, Politiker*innen und Propagandist*innen hervor und erstellte eine Liste. Kalle kann bis heute nicht erkennen, was daran antisemitisch sein soll, wenn man die Übel des Kapitalismus personalisiert und warum es problematisch sein könnte, Leute als „Juden“ zu konstruieren und sie auf Listen zu schreiben… (14).

Von der Israel-Kritik zum offenen Antisemitismus

Interessant ist, dass er nicht zufällig dort landet, sondern über „Israel-Kritik“: „ Es ist bereits viel Tinte verwendet worden, um die pro-israelische Ausrichtung der amerikanische Neocons und den Fakt, dass ein überproportionaler Anteil von ihnen jüdisch ist, zu dokumentieren“ (15). Klar: Wer aus der konsumeristischen Trance aufgewacht ist, hat na klar sofort auch den Durchblick, um einen der verwickelsten der Dekolonisierungskonflikte, die es gerade so weltweit gibt, zu lösen.

Von Antisemit*innen überrannt

Wenig überraschend wurde das von Lasn und seinen Leuten mit gestartete Occupy Wall Street Camp in New York innerhalb kürzester Zeit von Rechten nicht nur vereinnahmt, sondern regelrecht eingenommen. Die konsumkritischen Linken, die den Protest gestartet hatten, konnten dem aufgrund mangelnder theoretischer Auseinandersetzung mit Antisemitismus nichts entgegen setzen (16).

Emanzipation ist eine inhaltliche Frage

Adbusting ist ein Werkzeug im Werkzeugkasten der Kommunikationsguerilla. Ob Adbusting Teil einer emanzipatorischen Politik sein kann, hängt davon ab, mit welchen Inhalten die durch die Aktionen auf der Straße erzeugten Aufmerksamkeitskorridore gefüllt werden. Das Beispiel von Kalle und den Adbusters zeigt: Wenn die Kommunikationsguerilla keine emanzipatorischen Inhalte entwickelt, braucht es gar keine rechten Adbustings, um autoritären Ideologien Vorschub zu leisten.

