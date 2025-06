FREE MAJA! Solidarische Intervention am Ungarischen Konsulat in Düsseldorf

Im Zuge der antifaschistischen Aktionstage für die Freiheit der inhaftierten Antifaschist*in Maja kam es zu einer solidarischen Intervention am ungarischen Konsulat in Düsseldorf. Im Konsulat wurde ein Banner in Soidarität mit Maja entrollt und die Botschaft "Freiheit für Maja" hinausgetragen.

Maja wurde in einer Nacht und Nebel-Aktion von den deutschen Bullen nach Ungarn verschleppt und befindet sich seitdem in Isolationshaft. Seit mehr als 2 Wochen befindet sich Maja nun im Hungerstreikt, die letzte Möglichkeit selbstbestimmt für ihre Freiheit und menschenwürdige Bedingungen zu protestieren. Wir solidarisieren uns mit Maja und allen inhaftierten und untergetauchten Antifas und fordern ihre Freilassung! Der deutsche Staat macht sich mal wieder gemein mit dem rechtsautoritären Ungarn, in einer beispielosen Jagd auf Antifas. Ungarn tritt Majas Rechts mit Füßen. Als non-binäre Person kommt ihr kein Schutz zu teil, noch will der ungarische Staat ihren Hungerstreik anerkennen. Hinzu kommt das hofieren der Faschisten des sog "Tag der Ehre", von den Medien und dem ungarischen Staat als unschuldige, harmlose Touristen inszeniert.

Gegen die ausufernde Repression in Deutschland und Europa, gegen das Freidrehen der Behörden hilft uns die Solidarität! Wir stehen zusammen gegen den Rechtsruck und die die autoritäre Formierung der Gesellschaft!

Wir lassen uns nicht durch Repressionen spalten sondern lassen niemanden alllein! Wir stehen gemeinsam mit den von Repression betroffenen Antifas!

Free Maja - Free all Antifas!

Für eine sofortige Rückkehr von Maja!